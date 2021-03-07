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Tolga Ahmet Raşit'den siyasilere anlamlı mesaj

Ülkemizde pandemi dolayısı ile yaşanan işsizlik ve maddi sıkıntı çeken vatandaşlardan biri ile karşılaşan iş insanı Tolga Ahmet Raşit sosyal medya hesabından siyasilerede mesaj gönderdi .

07 Mart 2021 Pazar 20:23
Tolga Ahmet Raşit'den siyasilere anlamlı mesaj
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TOLGA AHMET RAŞİT'DEN SİYASİLERE ANLAMLI MESAJ

Ergün Yahat

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Ülkemizde pandemi dolayısı ile yaşanan işsizlik ve maddi sıkıntı çeken vatandaşlardan biri ile karşılaşan iş insanı Tolga Ahmet Raşit sosyal medya hesabından siyasilerede mesaj gönderdi .

İste o paylaşım::

Marketten henüz çıkmıştım ki arkamdan ' Tolga abi Tolga abi ' diye beni çağıran bir ses duydum. Arkama baktığımda bana doğru ayağı aksarayak gelen birini gördüm. Yanıma geldiğinde onu tanımıştım arkadaşıma ait restorantta çalışan bir arkadaştı. Oraya sık sık gittiğimden birbirimizi iyi tanıyorduk. Bir ayağı doğuştan problemliydi. Hayatta kimi kimsesi yoktu. Arkadaşım onu çok küçük yaştan yanına almış ve bir baba gibi ona hep sahip çıkıyordu. Günlerdir evden çıkmadığı her halinden belliydi. Kucağında sıkı sıkı tuttuğu bir somun ekmek vardı. Bir tanıdık yüz görünce sevinmiş hatırımı sormak için yanıma gelmişti. Ona restorant sahibi arkadaşımı sorduğumda ' Sorma abi perişanız ' dedi ve bana günlerdir restorantların kapalı olduğundan dolayı arkadaşımın maddi olarak çok zor bir durumda olduğunu anlattı. ' Ben de onun zor durumda olduğunu bildiğimden ondan hiçbir şey istemiyorum..' diyerek dolu dolu olan gözlerini benden kaçırmaya çalıştı. O anda elinde ki somun ekmeğe daha bir anlamlı baktım. Birşeye ihtiyacın var mı dedim. ' Yok abi ekmeğimi aldım eve gidiyorum..' dedi. O anda yüreğim parçalandı çünkü o ekmekten başka yiyecek bir şeyi olmadığı çok aşikardı. Gururlu bir insandı. Ustasının zor durumda olduğunu bildiğinden ondan da hicbirşey istememişti. Benim de ısrarlı yardım tekliflerimi geri çevirdi. Restoranlar, iş yerleri kapandı demek çok kolaydı aslında ama arkasında ne dramlar bırakacak kimse bilemezdi. O genç ağır aksak adımlar ile yanımdan ayrılırken hüzünlü gözlerle arkasından bir süre baktım. Kendimi onun yerine koydum ve bir somun ekmekle koskaca bir gün nasıl geçer diye düşünmeye çalıştım. Hayali bile korkunçtu. Evet onun gururunu incitmemek için herhangi bir yardım etmeden gitmesine izin vermistim ama kendime söz vermiştim en erken zamanda ona ulaşıp gerekli yardımları yapacaktım. Makam araçlarını en son model araçlarla yenileyen, Saraylar yapmak için planlar yapanlara da bir çağrım olsun; Bir somun ekmeğe muhtaç insanlar, iflasın eşiğinde işletmeler, işşiz kalan binlerce insan sizden yardım eli bekliyor o acı çığlıkları duyun ve bir an önce birşeyler yapın..

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