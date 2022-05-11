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Tokatlıoğlu: “Yaşananların normalleştirilmesi demokrasimiz için tehlikeli”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, ülkede yaşananların normalleştirilmesinin demokrasi için tehlike olduğunu söyledi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:30
Tokatlıoğlu: “Yaşananların normalleştirilmesi demokrasimiz için tehlikeli”

Siyasetin zemininin demokrasi ve hukuk devleti olduğunu belirten Tokatlıoğlu, “Demokrasiyi, yasalara uymayı, hukuk devletini korumayı kabullenmezsek günün sonunda demokratik olmayan, siyaset yapmanın anlamsızlaşacağı bir ülkeye sahip oluruz” dedi.

Ülkedeki son gelişmeleri değerlendiren Ahmet Tokatlıoğlu, Genel Başkan dururken bir UBP vekiline hükümet kurma görevinin verilmesinin demokratik teamüllere aykırı olacağını söylediklerini hatırlattı.

Tokatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ünal Üstel’e bu görevi vermesinin meşru olmadığını savundu.

Demokrasinin ciddi yara aldığını, siyaset yapmanın anlamsızlaştığını belirten Tokatlıoğlu, şunları kaydetti:

“Genel Başkanımızın ve vekillerimizin bir süredir söylediği gibi UBP’nin kurultayından yüzde 61 oyla Genel Başkan seçilen kişinin dışında herhangi bir vekile hükümeti kurma görevi verilmesi meşru ve demokratik değildir. Halkın Partisi’nin de meşru olmayan bir yapı içinde yer alması söz konusu olamaz.”

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Son üç hükümete işaret eden Ahmet Tokatlıoğlu, hükümet kurma görüşmelerinin “kurgu” olduğunu savunarak, “Dizayn edilmiş bir hükümet kuruluyor. Bu defa da aynı şekilde olacağını artık sadece siyasiler değil tüm toplum öngörüyor” ifadelerini kullandı.

“YENİ KURULACAK HÜKÜMETİN MEŞRUİYETİNİ TOPLUM DA SORGULAMALIDIR”

Ülkede yaşananların demokrasi ve hukuk devleti anlayışını tehlikeye soktuğunu savunan HP Genel Sekreteri, siyaset yapmanın anlamsızlaşacağı günlere doğru gidildiği uyarısında bulundu.

Tokatlıoğlu şöyle konuştu:

“UBP’nin milletvekilleri toplanarak hükümeti kurma görevinin kime verileceği konusunda bir değerlendirme yaptılar. Sayın Faiz Sucuoğlu’nun istediği karar alınamadığı için, Parti Meclisi’nde bir aday belirlemeyi tercih etti ve çarşamba gününü işaret etti. Büyük ihtimalle Parti Meclisi’nde Faiz Sucuoğlu’nun istediği ismin belirlenmesi tehlikesine karşı, Cumhurbaşkanı görevi alelacele, yangından mal kaçırır gibi Ünal Üstel’e verdi. UBP kurultayında en düşük oyu alan Genel Başkan adayı Ünal Üstel, bu görevi almış oldu.

Bu durumun meşruiyeti hem UBP içinde hem de toplum tarafından sorgulanması gerekiyor. Yaşananların normalleştirilmesi demokrasimiz için tehlikelidir. Artık siyaset zeminini ve anlamını kaybetmeye başladık. Siyasetin zemini demokrasidir, hukuk devletidir. Eğer biz demokrasiyi, yasalara uymayı, hukuk devletini korumayı kabullenmezsek günün sonunda demokratik olmayan, siyaset yapmanın anlamsızlaşacağı bir ülkeye sahip oluruz.”

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Son Güncelleme: 11.05.2022 10:35
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