Tohumluk arpa buğday satışı devam ediyor

Toprak Ürünleri Kurumu, tohumluk materyali arpa ve tohumluk materyali buğday satışına devam ediyor.
Tohumluk satın alacak olan üreticilerin 0392 377 73 33 numaralı telefondan gün alması gerekiyor.
Son Güncelleme: 04.10.2019 16:17
Toprak Ürünleri Kurumu, tohumluk materyali arpa ve tohumluk materyali buğday satışına devam ediyor.
Toprak Ürünleri Kurumu, tohumluk materyali arpa ve tohumluk materyali buğday satışına devam ediyor.
Tohumluk satın alacak olan üreticilerin 0392 377 73 33 numaralı telefondan gün alması gerekiyor.