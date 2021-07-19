Töder’den  20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kurban Bayramı mesajı

TÖDER’in mesajında, Barış ve Özgürlük Bayramı’yla ilgili olarak, şunlar dile getirildi:

“Ülkemizin Rum mezaliminden kurtuluşunun 47. Yıldönümü münasebetiyle yine alanlarda olacağız. 1974 Mutlu Barış harekatıyla Kıbrıs’a huzur gelmiş ve her iki toplum da kendi çizgileriyle iki ayrı devlet statüsü şekliyle yaşamlarına devam etmektedir.

Kurulan,1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ihanet ederek son vermek için ve adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla soykırım başlatan Rum toplumu katliamı TSK müdahalesiyle son bulmuştur. Bugünkü özgür yaşama dönmüş ve KKTC kimliğiyle hayatını sürdüren Kıbrıslı Türkler her zaman için Türkiye Cumhuriyeti’ne duacı olmaya devam edecektir.

Son zamanlarda ülkemizde kendini bilmez gafiller ve onun uzantıları anavatanımıza karşı eylem ve söylemde bulunmaları asla bir çoğunluğu temsil etmemektedir. T.C Cumhurbaşkanının KKTC Meclisinde yapacağı konuşmasını protesto niyetiyle katılmayacak Meclis üyeleri tarih sayfalarında asla affedilmeyecek bir hatanın kurbanı olacaklardır.”

Bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk gününün 20 Temmuz Barış ve özgürlük Bayramına denk gelmesinin çifte bayram şeklinde daha da anlamlı olduğu ifade edilen TÖDER mesajında, şöyle denildi:

“Müslüman toplumlar için manevi anlamı çok derin olan bu günlerde ise akraba ve aile ziyaretleri ile dolu bir bayramın dostluğu yaşarız.

Kestiğimiz kurbanımız ile aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşarak birlik ve beraberliğimizi en sıcak şekilde birbirimize hissettirmek toplumumuzun önemli özelliğidir. Küslerin barışması ve kin ve nefretlerinin son bulduğu ve bağışlama duygusu ile donandığımız bayramlarda, ülkemiz ve dünyamız için sağlık ve barış dilemek doğamızda vardır.

Bu vesile ile dünyamızı saran Covid19 virüsü illetinden en kısa sürede kurtulmak dileklerimizle tüm Müslüman aleminin bayramını kutlarız.”