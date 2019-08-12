TMTF’den Türkay Akpınar’a ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar’a, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca ve TMTF A Milli Teknik Direktörü ve Üst Kurul Başkanı Vedat Erim ile KKTC Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğlu tarafından ziyarette bulunuldu.

Ziyarette, önümüzdeki sezonlar hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, Masa Tenisi sporu ile ilgili alt yapı gelişimi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Ayrıca, KKTC’nin, masa tenisi ile yurt dışı açılımları ele alınılarak, teknik konular üzerinde değerlendirilme yapıldı.