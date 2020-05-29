Tmt Saflarında Ve Mücahit Olarak Hizmet Eden İbrahim Demirci Vefat Etti

Lefkoşa, 29 Mayıs 2020 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Akıncılar köyünün direnişinde Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) saflarında, ardından mücahit olarak büyük hizmetlerde bulunan İbrahim Demirci’nin vefat ettiğini duyurdu.
(ID/ÖK)
Lefkoşa, 29 Mayıs 2020 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Akıncılar köyünün direnişinde Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) saflarında, ardından mücahit olarak büyük hizmetlerde bulunan İbrahim Demirci’nin vefat ettiğini duyurdu.
Lefkoşa, 29 Mayıs 2020 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Akıncılar köyünün direnişinde Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) saflarında, ardından mücahit olarak büyük hizmetlerde bulunan İbrahim Demirci’nin vefat ettiğini duyurdu.
(ID/ÖK)