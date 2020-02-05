banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123039
ALTIN
298.424
DOLAR
5.9753
STERLİN
7.8055
EURO
6.5846
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

Tmt Mücahitler Derneği Nalbantoğlu’nun Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Doktor Burhan Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tmt Mücahitler Derneği Nalbantoğlu’nun Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Doktor Burhan Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 12:00
Tmt Mücahitler Derneği Nalbantoğlu’nun Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Doktor Burhan Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar, mesajında, 6 Şubat 1980 tarihinde vefat eden Nalbantloğlu’nun mukavemetçi, mücahit ve siyasetçi kimliğine işaret ederek, “Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu, 40’ıncı ölüm yıldönümünde, rahmetle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz” dedi.
Bayar, mesajına şöyle devam etti:
“Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına ve Davasına büyük ve unutulmaz hizmetleri geçmiştir. Adeta bir nefer gibi çalışan, her yere koşan, dürüst, vatansever, yardımsever, mert ve cesur bir yürek taşıyordu. Ne yazık ki daha çok işler başaracak ve halkımıza ışık tutacak yaşta 55 yaşında beklenmedik bir anda aramızdan ayrıldı.

banner317
İzci Lideri, öğretmen, çeşitli cemiyet, dernek kurucusu, kulak burun boğaz mütehassısı, TMT kurucusu, Mücahit Komutanı, Temsilciler Meclisi Üyeliği, Genel Komite Üyeliği, TKP Kurucusu, Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı kısa hayatına sığdırdıklarıdır. En büyük eseri adını taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesidir.
Koca Reis’i ve hizmetlerini unutmak mümkün değildir. Hala O ve O’nun gibileri özlüyoruz. 
Dr. Burhan Nalbantoğlu’na Allahtan gani gani rahmet dileriz.”
(DOĞ/HA)

                                                                                     

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaü Pedagojik Formasyon Kayıtları Devam Ediyor
Gaü Pedagojik Formasyon Kayıtları Devam Ediyor
Nur Nadir'den şok açıklama!
Nur Nadir'den şok açıklama!
Nadir: “Akıncı örtülü ödenekten benim köşe yazarlarıma para verdi”
Nadir: “Akıncı örtülü ödenekten benim köşe yazarlarıma para verdi”
Pilli, Korona virüsüyle ilgili açıklama yaptı...
Pilli, Korona virüsüyle ilgili açıklama yaptı...
İskele Esnaf Ve Zanaatkarlar Birliği İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Yarın Yapacağı Eyleme Destek Belirtti
İskele Esnaf Ve Zanaatkarlar Birliği İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Yarın Yapacağı Eyleme Destek Belirtti
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert tepki!.
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert tepki!.
Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde çocuklara göz taraması yapıldı
Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde çocuklara göz taraması yapıldı
2020 Hiroşima ödülü Kıbrıs'ta barış için İki Toplumlu Koro’ya veriliyor
2020 Hiroşima ödülü Kıbrıs'ta barış için İki Toplumlu Koro’ya veriliyor
Güzelyurt’ta alkollü içki satış ruhsatı için son başvuru 28 Şubat'ta
Güzelyurt’ta alkollü içki satış ruhsatı için son başvuru 28 Şubat'ta
Saner, imar planıyla ilgili değerlendirmede bulundu
Saner, imar planıyla ilgili değerlendirmede bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim