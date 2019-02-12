Tmt Mücahitler Derneği Limasol Direnişi Dolayısıyla Mesaj Yayımladı



Lefkoşa, 12 Şubat 19 : TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Limasol Direnişi dolayısıyla mesaj yayımlayarak, şehit ve gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Mesajında “Atalarımız Türk-Osmanlı’nın 2 Temmuz 1570 günü ilk fethettiği yerleşim yerimiz olan Limasol, ikinci destanını 10-13 Şubat 1964 tarihinde yazmıştır” diyen Bora şöyle devam etti:

“10 Şubat’ta başlayan Rum saldırılarına 11 Şubat’ta karşılık veren mücahitlerimiz, kale civarında ilk Rum saldırılarını püskürttüler. 13 Şubat sabahının ilk ışıklarıyla zırhlandırılmış dozerler öncülüğünde yüzlerce Rum çapulcu Limasol’un Türk bölgesine karşı taarruza geçti. Macig Bar bölgesindeki Türk mevzileri tank ve roketatar mermileriyle harabeye çevrilince Mücahitlerimiz Yeni Klinik mevziine çekilerek kahramanca direnişlerini sürdürdüler. Bu direniş esnasında 5 mücahidimiz şehit düştü. Rum zırhlı aracı tahrip edildi.

Limasol Türk bölgesinde Mücahitlerimizin direnişi karşısında sonuç alamayan Rumlar ‘ateş-kes’ anlaşmasını kabul edip imzaladılar. Akabinde Limasol Sancağına bağlı Piskobu, Bağlarbaşı, Aşağı Binatlı, Evdim ve Çanakkale Türk yerleşim yerlerimize karşı saldırılarda bulundular. Ancak şehit ve yaralılar vermelerine ve kıt imkânlarına rağmen yiğitçe direnen Mücahitlerimiz Rumlara geçit vermedi. Bu direnişlerde ‘Limasol’un Sesi’ radyosunun yayınları Mücahitlerimize büyük bir moral güç kaynağı olmuştur.”

“MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Sözlerine “Şanlı Limasol direnişinin 55’nci yılında, kanları ve canları ile bizlere bağımsız bir devlet armağan eden Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” diyerek devam eden Bora şunları kaydetti:

“Barış, huzur ve güven içerisinde sürdürdüğümüz bugünkü yaşantımızı borçlu olduğumuz Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize ve her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı karşılayan Büyük Türk Ulusu’na Şükranlarımızla en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız. Ne mutlu bu devleti kuranlara ve ne mutlu bu devleti yaşatmada kararlı olanlara. Ne mutlu Türküm diyene”

(DOĞ/ÖK)

