Tmt Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Ergazi’deki Bayrağın Bakım Onarımını Yaptı

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Ergazi köyünde tepe üzerindeki bayrağın bakım onarımının, TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu himayesinde yapıldığı bildirildi.

TMT Mücahitler Derneği Gençlik İşleri Sorumlusu Veli A. Koreli yaptığı yazılı açıklamada, Ergazi köyünde kahraman Mücahitler ile köylülerin yaptığı ay yıldızlı bayrağın bakım, onarım ve boyanmasının önceki gün Hasan Onalt ve gençlerin katkılarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI