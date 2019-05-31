Tmt Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Ergazi’deki Bayrağın Bakım Onarımını Yaptı

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Ergazi köyünde tepe üzerindeki bayrağın bakım onarımının, TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu himayesinde yapıldığı bildirildi.
(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Ergazi köyünde tepe üzerindeki bayrağın bakım onarımının, TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu himayesinde yapıldığı bildirildi.
Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Ergazi köyünde tepe üzerindeki bayrağın bakım onarımının, TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu himayesinde yapıldığı bildirildi.
(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI