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Tmt Mücahitler Derneği Atatürk Anıtı İle  Dr. Küçük Ve  Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Mezarları Önünde Saygı Duruşunda Bulundu

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyeti, Atatürk anıtı, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarları önünde saygı duruşunda bulundu.

Tmt Mücahitler Derneği Atatürk Anıtı İle  Dr. Küçük Ve  Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Mezarları Önünde Saygı Duruşunda Bulundu

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyeti, Atatürk anıtı, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarları önünde saygı duruşunda bulundu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:46
Tmt Mücahitler Derneği Atatürk Anıtı İle  Dr. Küçük Ve  Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Mezarları Önünde Saygı Duruşunda Bulundu

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyeti, Atatürk anıtı, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarları önünde saygı duruşunda bulundu.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetim kurulu ile  göreve  başladıkları ilk günde yol göstericileri Atatürk’ün anıtı, Lider Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarları önünde onlara duyulan derin saygı ve  inancın bir tezahürü olarak saygı duruşunda bulunduklarını belirtti.

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Kıbrıs’ta “federal çözümün” gerçekçi kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm planı olmadığını dile getiren Bora şuı ifadeleri kuıllandı:

“Kıbrıs sorununun ve bugünkü yapının yaratıcısı Rumlardır. Kıbrıs Türkleri hiçbir tarihte bu Ada’da azınlık olmadı ve sömürge idaresinde dahi kendi temsilcilerini seçti. Akel adayı Kızılyürek ve diğer Yasemin Hareketi adı altında AB seçimlerine katılan adaylar hiçbir zaman Kıbrıs Türklerini temsil edemez. Bu sadece Rumların ve AB’nin bizleri azınlığa düşürmeye yönelik oyunlarıdır.

Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğunun iradesi varlığımızın dayanağı ve yegane teminatı, Anavatanımız Türkiye’nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni sonsuza dek yaşatmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur”

(HUR/YIL)

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