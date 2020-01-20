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Tmt Derneği’nden Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman’a Mektup...

“KONUŞMANIZDA BELİRTTİĞİNİZ ADİL, DEMOKRATİK VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR DÜZEN KURMA SÖZLERİ İYİ NİYETLİ SÖZLERDİR. ANCAK ŞU ANDA KKTC’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU DOĞRU YANSITMAMAKTADIR.”

Tmt Derneği’nden Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman’a Mektup...

“KONUŞMANIZDA BELİRTTİĞİNİZ ADİL, DEMOKRATİK VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR DÜZEN KURMA SÖZLERİ İYİ NİYETLİ SÖZLERDİR. ANCAK ŞU ANDA KKTC’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU DOĞRU YANSITMAMAKTADIR.”

20 Ocak 2020 Pazartesi 12:19
Tmt Derneği’nden Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman’a Mektup...

“KONUŞMANIZDA BELİRTTİĞİNİZ ADİL, DEMOKRATİK VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR DÜZEN KURMA SÖZLERİ İYİ NİYETLİ SÖZLERDİR. ANCAK ŞU ANDA KKTC’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU DOĞRU YANSITMAMAKTADIR.”

Lefkoşa,  20 Ocak 20 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora,  Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a mektup gönderdi.

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Kıbrıs TMT Derneği tarafından basınla da paylaşılan mektupta, Yılmaz Bora Tufan Erhürman’ın, adaylığını açıklanması sonrası yaptığı konuşmayla ilgili yorumlarda bulundu, Kıbrıs konusuna ilişkin görüşlerini Erhürman’a aktardı. 

Bora, Erhürman’a  adaylığınına açıklanmasından sonra yaptığı konuşmayla ilgili olarak, “Konuşmanızda belirttiğiniz adil, demokratik ve özgürlükçü bir düzen kurma sözleri iyi niyetli sözlerdir. ancak şu anda KKTC’nin içinde bulunduğu durumu doğru yansıtmamaktadır. Çünkü bu sözler KKTC’nin durumunun iyi olmadığını ima etmektedir.  Halbuki KKTC’nin mevcut durumu, gelişmiş bir çok ülkeden daha adil, daha demokratik ve daha özgürlükçüdür” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın  Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığının hayırlı olması temennisinde bulunan Bora, “Karardan sonra yaptığınız konuşmada çözüm için mücadeleye devam edeceğinizi ve  amacınızın   adil,  demokratik,  özgürlükçü bir düzen kurmak olduğunu söylediniz. Pozitif ve iyi niyetli bir konuşma yaptınız. Ancak bazı gerçekleri göz ardı ettiğiniz ve vurgulamanız gereken önemli hususları vurgulamadığınız kanısındayız. Maalesef ülkemiz siyasileri sürekli olarak bazı gerçekleri göz ardı etmektedirler. Sizin de onlara katılmamanız en büyük dileğimizdir” ifadelerine yer verdi.

Bora ayrıca Erhürman’a, “Sizi iyi niyetli ve dürüst bir insan olarak tanıdığımız ve ülkemize yararlı olabileceğinizi düşündüğümüz için bazı gerçekleri bilginize getirmek ve anımsatmak istiyoruz” diyerek kaleme aldığı 17 sayfadan oluşan  mektupta Kıbrıs konusuna ilişkin değerlendirme bulundu.
(YIL/HÖ)    MEKTUP EKTEDİR

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