Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
226.615
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.1513
EURO
6.1210
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
2 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA...
Denetimli hakkını ihlal etti
DENETİMLİ HAKKINI İHLAL ETTİ
İçip içip ortalığı dağıttı
İÇİP İÇİP ORTALIĞI DAĞITTI
Cinayet davası sürüyor
CİNAYET DAVASI SÜRÜYOR
banner282

Tmt Derneği: “anastasiadis’in Oyalama Taktiğine Fırsat Vermemeliyiz”

Lefkoşa, 1 Mart 19 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmenin temennilerle sona erdiğini belirterek, “Rumların gücü ve zenginliği paylaşmak istemedikleri ve sonuçta Federasyon yapılmasını reddederek Ada’nın bölünmesini istedikleri anlaşılmaktadır” dedi.

Tmt Derneği: “anastasiadis’in Oyalama Taktiğine Fırsat Vermemeliyiz”

Lefkoşa, 1 Mart 19 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmenin temennilerle sona erdiğini belirterek, “Rumların gücü ve zenginliği paylaşmak istemedikleri ve sonuçta Federasyon yapılmasını reddederek Ada’nın bölünmesini istedikleri anlaşılmaktadır” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 15:58
Tmt Derneği: “anastasiadis’in Oyalama Taktiğine Fırsat Vermemeliyiz”

Lefkoşa, 1 Mart 19 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmenin temennilerle sona erdiğini belirterek, “Rumların gücü ve zenginliği paylaşmak istemedikleri ve sonuçta Federasyon yapılmasını reddederek Ada’nın bölünmesini istedikleri anlaşılmaktadır” dedi.

Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada,  Rumlarla yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamayacağını her fırsatta yinelediklerini kaydederek, “Bundan  böyle Anastasiadis’in oyalama taktiğine fırsat vermemek için açık tavrımızı ortaya koymalıyız. Zira Onların yaklaşımlarında zerrece bir değişiklik yoktur ve bu konuda olumlu bir gelişmenin gerçekleşemeyeceği gün gibi ortadadır” dedi.

Kıbrıs Türkü’nü  eşitleri olarak görmeyip, azınlık olarak gören  zihniyetin öne çıkardığı;“garantiler kalkacak, asker tamamen çekilecek, müdahale hakkı olmayacak” gibi 3 temel şartı kabul etmenin asla mümkün olmayacağını vurgulayan Bora, “O zaman masada 50 yıldan beri değişmeyen bu zihniyetle görüşmenin hiçbir haklı dayanağı kalmamıştır. Bugünkü varlığımız Garantiler sayesindedir” dedi.

BM parametreleri çerçevesinde 50 yıldan beri sürdürülen görüşmelerde bir çözüme ulaşılamadığını belirten Bora, Türk tarafının iyi niyetli davranışlarına hep olumsuz tavırlar sergileyen Rum ile kurulacak ortak bir idarenin yaşama şansı olamayacağını kaydetti.

Bora, şöyle devam etti:
“Crans Montana başarısızlığından sonra Anavatanımız Dışişleri Bakanı Sayın Mevlut Çavuşoğlu’nun da ifade ettiği gibi BM parametrelerinde ısrar etmenin bir anlamı kalmamıştır. 50 yıl çözüm arayışları ile insanlarımız belirsizlik içinde ömürlerinden çalınmış yıllardır.  Türk Milleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna destek verirken Kıbrıs Türk halkının da ezici çoğunluğunun onayı alınmıştır. Kıbrıs’taki gerçek çözüm Ada’daki gerçekleri dikkate alan çözümdür. Sürdürülebilir bir çözüm için Ada’da Türk askeri varlığı ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır.”

Bora, adada 1974’ten beri iki ayrı halk, iki ayrı egemen ve bağımsız devlet olduğunu vurgulayarak, bu iki devletin  yaşamlarını barış, huzur ve güven içerisinde devam ettirmekte olduklarını,  Rumların da ileri sürdükleri koşullar dolayısı ile bir federasyon mümkün olmadığına göre yegane kalıcı ve yaşayabilir çözümün iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

(YIL/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biyologlar Derneği 20 Yaşında
Biyologlar Derneği 20 Yaşında
İskele’deki Kültür & Sanat Günleri Başlıyor
İskele’deki Kültür & Sanat Günleri Başlıyor
Kadın Sanatçılar Şiir Ve Müzikle Anılacak
Kadın Sanatçılar Şiir Ve Müzikle Anılacak
Telsim Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması Finali 18 Nisan’da
Telsim Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması Finali 18 Nisan’da
K.t. Belediyeler Birliği 66. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
K.t. Belediyeler Birliği 66. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Kamu-sen’den Eylem Uyarısı
Kamu-sen’den Eylem Uyarısı
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na “temiz Düşün Bayrağı”
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na “temiz Düşün Bayrağı”
İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı Genel Görüşmesi Tamamlandı
İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı Genel Görüşmesi Tamamlandı
Hocalı Katliamında Şehit Edilenler İçin Camilerde Mevlid Ve Dua Okundu
Hocalı Katliamında Şehit Edilenler İçin Camilerde Mevlid Ve Dua Okundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim