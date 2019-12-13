TMT: “Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, bu hedefe yönelmeyen müzakerelerin işe yaramayacağını ve Kıbrıs Türk halkına faydadan çok zarar vereceğini belirtti.

Bora, Kıbrıs Türk halkının faşist Rum yönetiminin tehdidi ve EOKA teröristlerinin etnik temizlik saldırıları karşısında yok olma tehlikesi yaşadığını kaydederek, bu saldırılara karşı TMT önderliğinde bir kurtuluş mücadelesi veren halkın Anavatan’ın yanında yer alması ile özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı.

“Faşist Rum yönetiminin 1974’te başlayan barışı içine sindiremediğini” belirten Bora, Rum tarafının barışı bozmak ve tüm Kıbrıs’a egemen olacağı bir ortam yaratmak için mücadele ettiğini algı operasyonları ile yürüttüğü bu mücadelede başarılı olduğunu ve bir kısım siyasileri de gerçekleri göremeyecek hale getirdiğini öne sürdü.

“ Bazı siyaset adamlarımız maalesef 1974’de gelen özgürlüğün değerini anlamamakta ve halkımızı yeni maceralara ve tehlikelere sürükleyecek görüşler öne sürmektedirler.” diyen Bora şöyle devam etti:

“ Bilindiği gibi Kıbrıs Türk halkına karşı 1955’lerde terörist saldırılar başlamış ve çeşitli evrelerden sonra 21 Aralık 1963 de Rum saldırıları yüzünden Kıbrıs’ta fiilen iki ayrı egemenlik oluşmuştur. Bu iki egemenlik 15 Temmuz 1974 de faşist Yunan darbesinin Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama girişimi Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te haklı ve meşru müdahalesinin bir sonucu olarak ilgili taraflar arasında yapılan anlaşmalar üzerine iki ayrı devlete dönüşmüştür.

Kıbrıs’ta 1974’ten sonra oluşan iki fiili devletten daha yasal olan KKTC’dir. Çünkü 1960 antlaşmasına sadık kalan ve etnik temizlik katliamlarına karşı kendini savunan KKTC halkıdır.

Bu durumda sadece Rum yönetiminin bağımsız devlet olarak tanınması büyük bir haksızlık ve diskriminasyondur. Bu koşullarda Kıbrıs Türk halkının özgür iradesi ile kurulan KKTC in tanınmasını istemek ve tanınmadıkça herhangi bir müzakereye razı olmamak en doğal hakkımızdır ve barışın gereğidir. “

Bora, “Maalesef barıştan çok kendi çıkarlarını düşünen ve Faşist Rum Yönetimini tatmin etmek isteyen çevreler iki halkı birleştirmek ve tekrar karışık ve kavga içinde yaşatmak istemektedirler. Bunun için federasyon veya konfederasyon kurulması için Kıbrıs Türk Halkına baskı yapmakta ve Kıbrıs Türk halkını aldatarak uzun vadede Rum yönetiminin egemen olacağı koşullarda bir anlaşmayı dayatmaya çalışmaktadırlar” dedi.



Kıbrıs koşullarında dünyanın hiçbir yerinde federasyon veya konfederasyon başarılı olmadığını bölünmeler ve ayrı devletler oluştuğunu ifade eden Bora, “Bu gerçeğe rağmen barış karşıtı kötü niyetli çevreler iki halkı birleştirmek için formüller aramakta ve Rum yönetiminin tüm adaya egemen olacağı bir ortam yaratmaya çalışmaktadırlar. Kendisi ayrılan bir devletin diplomatları bize birleşmeyi tavsiye eden etkinlikler yapmaktadırlar.”dedi.

“Kıbrıs Türk halkının savunmasız kalmasını isteyen çevrelerin Türk askerinin çekilmesini talep ettiklerini ve Türkiye’nin garanti hakkını etkisiz hale getirmeye çalıştıkları” görüşünü ortaya koyan Bora, ”Maalesef bazı siyasilerimiz de bu gerçekleri görememekte ve Rum milli ideallerine uygun bir yaklaşımla güvenliğimizi tartışmaya açmaya razı olmaktadırlar. “ iddiasında bulundu.

Bu koşullarda Kıbrıs’ın geleceğini yeniden değerlendirmek ve yeni bir yol haritası çizmek gerektiğini ve bu konuda TMT Mücahitler Derneği’nin üstüne düşen görevi yapmaya ve siyasilerin tehlikeli yollara girmesini önlemek için uyarı görevini yerine getirmeye devam edeceğini belirten Bora şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs sorunu ile ilgili en doğru görüşü Sn. Bülent Ecevit ifade etmiştir. Bu görüşe göre “ Kıbrıs sorunu 1974’ de çözülmüştür. Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır. Bu hedefe yönelmeyen müzakereler işe yaramayacak ve Kıbrıs Türk Halkına faydadan çok zarar verecektir.”



Bora siyasilerin tartıştığı federasyon veya konfederasyon Kıbrıs’a barış getirmek yerine mevcut barışı bozacak formüller olduğunu, bu devlet şekillerinin Kıbrıs’ta çatışma ve kavgaya neden olacağını kaydetti.

Bora, “Siyasilerimizin bağımsızlığımızı sulandıracak tehlikeli görüşlerden uzak durmasını ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içinde yaşadığımız barışın değerini bilerek hareket etmelerini bekliyoruz.”ifadelerini kullandı.