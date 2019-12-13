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TMT: “Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora,  Kıbrıs sorununun  çözümüne yönelik  medyada fikir kirliliği oluştuğunu belirterek, “ Kıbrıs sorunu 1974’ de çözülmüştür. Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır. “dedi.

TMT: “Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora,  Kıbrıs sorununun  çözümüne yönelik  medyada fikir kirliliği oluştuğunu belirterek, “ Kıbrıs sorunu 1974’ de çözülmüştür. Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır. “dedi.

13 Aralık 2019 Cuma 12:59
TMT: “Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, bu hedefe yönelmeyen müzakerelerin işe yaramayacağını ve Kıbrıs Türk halkına faydadan çok zarar vereceğini belirtti.

Bora, Kıbrıs Türk halkının faşist Rum yönetiminin tehdidi ve EOKA teröristlerinin etnik temizlik saldırıları karşısında yok olma tehlikesi yaşadığını kaydederek, bu saldırılara karşı TMT önderliğinde bir kurtuluş mücadelesi veren halkın Anavatan’ın  yanında yer alması  ile özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı.

“Faşist Rum yönetiminin 1974’te  başlayan barışı içine sindiremediğini” belirten Bora, Rum tarafının barışı bozmak ve  tüm Kıbrıs’a egemen olacağı bir ortam yaratmak için mücadele ettiğini algı operasyonları ile yürüttüğü bu mücadelede  başarılı olduğunu  ve bir kısım siyasileri de gerçekleri göremeyecek hale getirdiğini öne sürdü.

“ Bazı siyaset adamlarımız maalesef  1974’de gelen  özgürlüğün değerini anlamamakta  ve halkımızı yeni maceralara ve tehlikelere sürükleyecek görüşler öne sürmektedirler.” diyen Bora şöyle devam etti:

“ Bilindiği gibi Kıbrıs Türk halkına karşı 1955’lerde terörist saldırılar başlamış ve çeşitli evrelerden  sonra 21 Aralık 1963 de Rum saldırıları yüzünden Kıbrıs’ta fiilen iki ayrı egemenlik oluşmuştur. Bu iki egemenlik  15 Temmuz 1974 de faşist Yunan darbesinin  Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama girişimi  Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te haklı ve meşru müdahalesinin bir sonucu olarak ilgili taraflar arasında yapılan anlaşmalar üzerine iki ayrı devlete dönüşmüştür. 

Kıbrıs’ta 1974’ten sonra oluşan  iki fiili  devletten daha yasal olan KKTC’dir. Çünkü  1960 antlaşmasına sadık kalan ve etnik temizlik katliamlarına karşı kendini savunan  KKTC halkıdır.  

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Bu durumda sadece Rum yönetiminin bağımsız devlet olarak  tanınması büyük bir haksızlık ve  diskriminasyondur. Bu koşullarda Kıbrıs Türk halkının  özgür iradesi ile kurulan KKTC in tanınmasını istemek ve tanınmadıkça herhangi bir müzakereye razı olmamak  en doğal hakkımızdır ve barışın gereğidir. “

Bora, “Maalesef barıştan çok kendi çıkarlarını düşünen ve Faşist Rum Yönetimini tatmin etmek isteyen çevreler  iki halkı birleştirmek  ve tekrar karışık ve kavga içinde yaşatmak istemektedirler. Bunun için federasyon veya  konfederasyon kurulması için Kıbrıs Türk Halkına baskı yapmakta ve Kıbrıs Türk halkını aldatarak uzun vadede Rum yönetiminin egemen olacağı koşullarda bir anlaşmayı dayatmaya  çalışmaktadırlar” dedi.
  
 Kıbrıs koşullarında dünyanın hiçbir yerinde federasyon veya konfederasyon   başarılı olmadığını   bölünmeler ve ayrı devletler oluştuğunu ifade eden Bora, “Bu gerçeğe rağmen barış karşıtı kötü niyetli çevreler  iki  halkı birleştirmek için formüller aramakta ve Rum  yönetiminin tüm adaya egemen olacağı bir ortam yaratmaya çalışmaktadırlar. Kendisi ayrılan bir devletin diplomatları bize birleşmeyi tavsiye eden etkinlikler yapmaktadırlar.”dedi.

 “Kıbrıs Türk halkının savunmasız kalmasını isteyen çevrelerin  Türk askerinin çekilmesini talep ettiklerini ve Türkiye’nin garanti hakkını etkisiz hale getirmeye çalıştıkları” görüşünü ortaya koyan Bora, ”Maalesef bazı siyasilerimiz de bu gerçekleri görememekte ve Rum milli ideallerine uygun bir yaklaşımla güvenliğimizi  tartışmaya açmaya razı olmaktadırlar. “ iddiasında bulundu.

Bu koşullarda Kıbrıs’ın  geleceğini  yeniden  değerlendirmek ve yeni  bir yol haritası çizmek gerektiğini ve bu konuda  TMT Mücahitler Derneği’nin üstüne düşen görevi yapmaya ve  siyasilerin tehlikeli yollara girmesini önlemek için  uyarı görevini yerine getirmeye devam edeceğini belirten Bora şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs  sorunu ile ilgili  en doğru görüşü  Sn. Bülent Ecevit ifade etmiştir. Bu görüşe göre  “ Kıbrıs sorunu 1974’ de çözülmüştür. Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır. Bu hedefe yönelmeyen müzakereler işe yaramayacak ve Kıbrıs Türk Halkına faydadan çok zarar verecektir.” 
      
Bora siyasilerin tartıştığı federasyon veya  konfederasyon Kıbrıs’a barış getirmek yerine mevcut barışı  bozacak formüller olduğunu, bu devlet şekillerinin  Kıbrıs’ta  çatışma ve kavgaya neden olacağını kaydetti.

Bora, “Siyasilerimizin bağımsızlığımızı sulandıracak tehlikeli  görüşlerden uzak durmasını ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde  içinde yaşadığımız barışın değerini bilerek hareket etmelerini bekliyoruz.”ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 13.12.2019 16:21
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs TMT Mücahitler DerneğiKıbrıs Sorunu
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