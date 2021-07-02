TMT Mücahitler Derneği’nden Çavuşoğlu’nun ziyareti ile ilgili açıklama

Dernek adına Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli tarafından yapılan yazılı açıklamada “Sayın Çavuşoğlu’na gerçekleştirdikleri tarihî ziyaret ve devlet seviyesinde verdikleri destekten ötürü bir kez daha en kalbi teşekkürlerimizle saygılarımızı arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Koreli, merkeze yapılan ziyaretin “en üst seviyede bir ilk” olduğunu, ziyaretin “iki ülke arasındaki sarsılamaz bağları daha da kuvvetlendirdiğini” kaydetti.

İki devleti çözüm modeline desteklerinin tam olduğunu belirten Koreli, “Çavuşoğlu’nun TMT merkezini ziyareti sırasında altını çizerek ifade ettiği destek ile üst seviye ziyaretlerin kapsamlı olarak sürecek olmasına yaptığı vurgu, bu açıdan hem TMT hem de Kıbrıs Türkü için son derece yüksek önem arz etmektedir” dedi.

Koreli, devleti çökertmeye, millî-kültürel aidiyeti unutturma ve/veya Anavatan ile olan bağları zayıflatma amaçlı faaliyetlerin bulunduğunu da ileri sürdü.



