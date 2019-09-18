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TMT Mücahitler Derneği’den çalınan bayrak ve fotoğrafla ilgili açıklama

TMT Mücahitler Derneği’den çalınan bayrak ve fotoğrafla ilgili açıklama

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:50
TMT Mücahitler Derneği’den çalınan bayrak ve fotoğrafla ilgili açıklama

BAYAR: “BU OLAY KURU, SAHTE VE SAMİMİ OLMAYAN BİR ÖZÜRLE GEÇİŞTİRİLEMEZ… GEREKLİ TEDBİR ALINSIN”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafının Rum bir genç tarafından Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndan çalınmasının kuru bir özürle geçiştirilemeyeceğini kaydetti.

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TMT Mücahitler Derneği olarak bu özrü sahte bulduklarını ve samimi görmediklerini belirten Bayar, gerekli tedbirleri alması için devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

Celal Bayar, yazılı açıklamasında, olayı “profesyonelce planlanmış provokasyon” olarak niteleyerek, “Bu Rum şovenizminin açık sonucudur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın olayı geçiştirdiğini, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin bu durum karşısında sessiz kaldığını, özür mektubunun kimin tarafından yazıldığının da saklandığını savunan Bayar, mektubun KKTC’ye ulaştırılma şeklini de eleştirdi.

Açıklamasında bazı söylentilere işaret eden Bayar, bayrağın yakıldığını, Cumhurbaşkanına teslim edilen bayrağın ve fotoğrafın çalınan bayrak ve fotoğraf olmadığının açıklandığını öne sürdü.

Son Güncelleme: 18.09.2019 13:54
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