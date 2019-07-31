TMT Mücahitler Derneği: “Yüz yıllık mücadele ve savunulan haklar feda edilemez”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, yüz yıllık mücadelenin ve savunulan hakların feda edilemeyeceğini, azınlık olunamayacağını belirtti. Dernek, geçmişi bir defa daha yaşamamak için KKTC’yi yaşatmaya, Türkiye’ye ve etkin ve fiili garantisine her zaman ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

TMT Mücahitler Derneği, 1 Ağustos 2019 Kıbrıs’ın Fethi’nin 448’inci, TMT’nin 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine değinilen mesajda, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Mesajda, Kıbrıs Türk tarihinin üç mutlu olayının, gurur ve kıvançla kutlandığı belirtilerek, “Bizlere bugünleri armağan eden aziz şehitlerimizi rahmetle anar, kahraman gazilerimizi ve şu anda vatan savunmasında görevli askerlerimizi saygı ve şükranla selamlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TMT’nin ENOSİS’e karşı topyekûn bir savunma stratejisi uygulayarak en zor şartlarda Mücahit Ordusu yaratarak direnişini sürdürdüğü ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’na zemin hazırladığı belirtilen mesajda, bu sonucun TMT’yi efsaneleştirdiği kaydedildi.

“Zaman zaman TMT’ye çamur atmaya yeltenenler, unutmasınlar ki bugün sahip olduğumuz barış, demokrasi ve özgürlük ortamı TMT ve Mehmetçik sayesinde sağlanmıştır” ifadelerine yer verilen mesajda, GKK’nın TMT’den devraldığı şanlı direnişi 43 yıldır şan ve şerefle devam ettirdiği ve sonsuza dek devam ettireceği ifade edildi.

Mesajda ayrıca, “Bugün demokratik sosyal hukuk devletimiz vardır. Yüz yıllık mücadele ve savunduğumuz haklarımız feda edilemez. Rum’un azınlığı olamayız. Geçmişi bir defa daha yaşamamak için KKTC’yi yaşatmak, Anavatana ve etkin ve fiili garantisine her zaman ihtiyacımız vardır” denildi.