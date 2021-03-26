TMT Mücahitler Derneği Yalova Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı

Dernekten yapılan yazılı açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kiliseler ve diğer tüm dinî ve kültürel eserler hassasiyetle korunur, zamanla meydana gelen aşınmaların tamiri ve bakımı için her türlü tedbir alınırken, buna karşılık Güney Kıbrıs’daki Yalova Camiine dün akşam üçüncü defa gerçekleştirilen saldırıyı en sert şekilde protesto ediyor ve bu saldırının faili olan zihniyeti şiddetle lânetliyoruz” denildi.

“Bu hain saldırıyı gerçekleştiren zihniyete hatırlatırız ki Cami duvarına ‘Türklere ölüm’ diye yazmakla Türkler ölmez” şeklinde devam eden açıklamada “Tarih boyunca bu gibi vahşi sloganlarla şişirilip Türklere saldırtılanların akıbetini en iyi bilenler de kendileridir” ifadeleri kullanıldı.





