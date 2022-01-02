TMT Mücahitler Derneği'nden Birkan için taziye

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un kaybı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli yayımladığı mesajda, “Birkan Uzun’un Antarktika’nın zirvelerinden saçtığı ışık bağımsız devletimizin yolunu aydınlatacak, zirvelere tırmanırken gösterdiği azim ve cesaret, devletin bekası yoluna baş koymuş Kıbrıs Türk gençliğinin kalbinde ebedi bir timsal olacak” ifadelerini kullandı.

Birkan Uzun’un ailesine ve KKTC halkına baş sağlığı dileyen Koreli, söz konusu kazanın şüpheye mahal vermeyecek şekilde aydınlatılması, gerekli girişimlerde bulunulması için devlet yetkililerine çağrı yaptı.

