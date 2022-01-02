banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sahte dolarlara dikkat!
Sahte dolarlara dikkat!
Propaganda süreci devam ediyor
Salgının gölgesinde propaganda
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
banner404

TMT Mücahitler Derneği'nden Birkan için taziye

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un kaybı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

02 Ocak 2022 Pazar 11:30
TMT Mücahitler Derneği'nden Birkan için taziye

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un kaybı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli yayımladığı mesajda, “Birkan Uzun’un Antarktika’nın zirvelerinden saçtığı ışık bağımsız devletimizin yolunu aydınlatacak, zirvelere tırmanırken gösterdiği azim ve cesaret, devletin bekası yoluna baş koymuş Kıbrıs Türk gençliğinin kalbinde ebedi bir timsal olacak” ifadelerini kullandı.

Birkan Uzun’un ailesine ve KKTC halkına baş sağlığı dileyen Koreli, söz konusu kazanın şüpheye mahal vermeyecek şekilde aydınlatılması, gerekli girişimlerde bulunulması için devlet yetkililerine çağrı yaptı.

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 02.01.2022 12:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Sucuoğlu Dörtyol'da inceleme yaptı
Başbakan Sucuoğlu Dörtyol'da inceleme yaptı
İŞAD Birkan Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı
İŞAD Birkan Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı
Seçime 3 hafta kaldı
Seçime 3 hafta kaldı
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Mavi Vatan Derneği: “Mavi Vatan'ın sağladığı hak ve menfaatleri korumalıyız”
Mavi Vatan Derneği: “Mavi Vatan'ın sağladığı hak ve menfaatleri korumalıyız”
Propaganda süreci devam ediyor
Propaganda süreci devam ediyor
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
Hava durumu
Hava durumu
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Esentepe Karakolu telefon hattı arızalı
Esentepe Karakolu telefon hattı arızalı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim