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TMT Mücahitler Derneği, Maraş arazileri için Vakıflar İdaresi’nce yapılan girişimi destekledi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği  Başkanı Yılmaz Bora, aynı destek çağrısını halka da yaptıklarını kaydetti. 

TMT Mücahitler Derneği, Maraş arazileri için Vakıflar İdaresi’nce yapılan girişimi destekledi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği  Başkanı Yılmaz Bora, aynı destek çağrısını halka da yaptıklarını kaydetti. 

27 Eylül 2019 Cuma 10:31
TMT Mücahitler Derneği, Maraş arazileri için Vakıflar İdaresi’nce yapılan girişimi destekledi

BORA: “VAKIFLAR İDARESİ’NİN AYNI YASA DIŞI UYGULAMALARLA SÖMÜRGE İDARESİ’NİN GASP ETTİĞİ DİĞER VAKIF MALLARI İÇİN DE YAPTIĞI TESPİTLERİ AİHM’E TAŞIYARAK HALKIN MALI OLAN VAKIF EMLAKİNE SAHİP ÇIKMASINI DİLİYORUZ”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği  Başkanı Yılmaz Bora, Maraş arazileri için Vakıflar İdaresi’nce yapılan girişimi desteklediklerini belirterek, aynı çağrıyı halka da yaptıklarını kaydetti. 

Bora, bu girişimden olumlu sonuç alınacağına inanç belirterek, “Vakıflar İdaresi’nin aynı yasa dışı uygulamalarla Sömürge İdaresi’nin gasp ettiği diğer Vakıf malları için de yaptığı tespitleri AİHM’e taşıyarak halkın malı olan Vakıf Emlakine sahip çıkmasını diliyoruz” dedi. 

Bora yaptığı yazılı açıklamada, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in, Maraş Vakıf arazileri için hazırlıkların tamamlandığını, 4 Kasım tarihinde konunun AİHM’de görüşülmeye başlanacağını belirttiğini ve konu hakkında kamuoyunun bilgilendirerek, destek talep ettiğini kaydetti. 

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Sömürge İdaresi’nin, Vakıflar’ın idaresini devraldığı 1878 yılında, Vakıflar’ın tabi olduğu yasalara uygun olarak yöneteceğini taahhüt ettiğine işaret eden Bora açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  

“Bilindiği gibi Vakıflar, Vakıflar’ın temel kitabı olan Ahkâmı-ül Evkaf’ta belirtilen, elden çıkarılması (satılması veya devredilmesi) belirli prosüdüre bağlı taşınır ve taşınmaz emlaktan (arsa, bina,arazi, nakit) oluşmaktadır. Ayrıca Vakıflar için mürur-ü zaman denilen zaman aşımı da yoktur.

Hal böyle iken Sömürge İdaresi bu prensipleri dikkate almayarak  adanın her tarafında bulunan çok kıymetli emlakin el değiştirerek başkalarına intikalini sağlamıştır.
Maraş arazileri de bu yasa dışı uygulamalardan nasibini almış ve  işgalciler tarafından inşa edilen binaları 1950’li yıllardan itibaren 1974 yılına kadar kanunsuz olarak kullanmışlardır.”

1974 Barış Harekatı’nı müteakip ele geçirilen ve gerçekleri yansıtan, Maraş bölgesindeki bir binanın bodrum katında bulunan tapu kayıtlarının, hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak açıklıkla Vakıf arazileri olduğunu belgelediğini vurgulayan Bora, bu kayıtların Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde de incelenerek iki kez Vakıflar’a ait araziler olarak teyit edilerek karara bağlandığına işaret etti. 

Vakıf kanunlarına aykırı olan söz konusu işlemlerin geçersiz olduğunun da AİHM’de mutlaka değerlendirilerek bir karara bağlanacağını söyleyen Bora, “Gerek Kıbrıs kanunlarında (Cyprus Law) ve gerekse AİHM’de Vakıf kanunları geçerli olup buna göre Vakıf Emlaki Kanununa aykırı olarak yapılan işlemler geçerli değildir” dedi. 


 

Son Güncelleme: 27.09.2019 15:05
Anahtar Kelimeler:
TMT Mücahitler DerneğiMaraş ArazileriKıbrıs Türk Vakıflar Idaresi
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