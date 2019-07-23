TMT Mücahitler Derneği: “KKTC tanınmadan masada yer almak affedilemez bir hata olur”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadan masada yer almanın, affedilemez bir hata olduğunu savundu.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının Kıbrıs davasında kendilerini haklı gördüklerinden dolayı boyuna şartlar ileri sürdüğünü kaydetti. Bora, Rum tarafının müzakereler başlamadan Vakıf malı Maraş’ın iadesini, Türk askerinin Ada’dan çekilmesi ve Avrupa Konseyi tarafından KKTC’de nüfus sayımının yapılmasını talep etmesini eleştirdi.

“Geçmişte olduğu gibi bugün de haklarımızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Suçlu, haksız ve gayri meşru Rum idaresi karşısında dik durmanın zamanıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadan masada yer almak affedilemez bir hata olur” diyen Bora, yanı başlarında Türk ulusu olduğu sürece KKTC’nin ebediyen var olacağını kaydetti.