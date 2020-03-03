TMT Mücahitler Derneği: ”Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki operasyonları göğsümüzü kabarttı”

TMT Mücahitler Derneği, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki Bahar Kalkanı harekâtında ve diğer bölgelerde devam eden başarılı operasyonlarının bir kez daha göğüslerini kabarttığını belirtti.
TMT Mücahitler Derneği yaptığı açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Bahar Kalkanı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı olmak üzere birçok cephede Suriye rejimi ve PKK/PYD’nin terörist unsurlarına karşı yürütmekte olduğu başarılı operasyonların Türk’ün gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.
Açıklama şöyle devam etti;
Gönlümüz ve dualarımız Kahraman Ordumuzla beraberdir.
Anavatanımıza olan derin bağlılığımızı ve Kahraman Ordumuza duyduğumuz sarsılmaz güveni bir kez daha yineler, kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ederiz.”