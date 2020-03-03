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TMT Mücahitler Derneği: ”Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki operasyonları göğsümüzü kabarttı”

TMT Mücahitler Derneği, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki Bahar Kalkanı harekâtında ve diğer bölgelerde devam eden başarılı operasyonlarının bir kez daha göğüslerini kabarttığını belirtti.

TMT Mücahitler Derneği: ”Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki operasyonları göğsümüzü kabarttı”

TMT Mücahitler Derneği, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki Bahar Kalkanı harekâtında ve diğer bölgelerde devam eden başarılı operasyonlarının bir kez daha göğüslerini kabarttığını belirtti.

03 Mart 2020 Salı 11:59
TMT Mücahitler Derneği: ”Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki operasyonları göğsümüzü kabarttı”
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TMT Mücahitler Derneği, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki Bahar Kalkanı harekâtında ve diğer bölgelerde devam eden başarılı operasyonlarının bir kez daha göğüslerini kabarttığını belirtti.
TMT Mücahitler Derneği yaptığı açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Bahar Kalkanı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı olmak üzere birçok cephede Suriye rejimi ve PKK/PYD’nin terörist unsurlarına karşı yürütmekte olduğu başarılı operasyonların Türk’ün gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.
Açıklama şöyle devam etti;

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“Gücünün çok az bir kısmıyla dahi,  kısa sürede rejim unsurlarına verdirdiği büyük zayiat ve kayıplarla İdlib’teki savaşın seyrini değiştirerek taraflı tarafsız askeri stratejistlere parmak ısırtan Kahraman Ordumuzun,  sahip olduğu güçle bir kez daha dosta güven düşmana korku saldığı, Türk’ün dostluğuna gerekli önemi vermeyenlere ibret dersi verdiği ortadadır.
Gönlümüz ve dualarımız Kahraman Ordumuzla beraberdir.
Anavatanımıza olan derin bağlılığımızı ve Kahraman Ordumuza duyduğumuz sarsılmaz güveni bir kez daha yineler, kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ederiz.”
 

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Son Güncelleme: 03.03.2020 17:24
Anahtar Kelimeler:
TMT Mücahitler DerneğiTsk Idlib
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