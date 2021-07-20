TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolları: “KKTC Kıbrıs Türk halkının şanlı direniş ruhunun bir eseridir”

Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Veli Koreli, yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının her zaman gururla yad ettiği geçmişine, atalarına, türbedarlığını yaptığı ‘1571 fatihanları’ dahil bu güne dek bu topraklar için toprağa düşmüş tüm şehitlerinin hatırasına ve varlığını borçlu olduğu anavatanına koparılamaz gönül bağlarıyla sıkı sıkıya bağlı” olduğunu belirtti.

Koreli, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Halkının şanlı direniş ruhunun bir eseridir ve anavatanın güçlü kanatları altında, millî, kültürel ve tarihi bağımız olan diğer dost ve kardeş devletler ile el-ele, kol-kola, omuz-omuza ebedî tarih yolculuğuna bir Türk Devleti olarak devam edecektir” dedi.

Koreli, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben şunları söyledi:



“Size ve maiyetinizdeki tüm devlet büyüklerine hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz diyor; gücümüze güç, moralimize moral katan ziyaretiniz, devletimize ve halkımıza yaptığınız her türlü ekonomik ve siyasî destek ve Kıbrıs Türk halkı ile devletini yok sayan uluslararası faktörler karşısındaki dik duruşunuz nedeniyle Zat-ı Âlinize, maiyetinizdeki devlet büyüklerine ve sizlerin şahsında anavatanımızın tüm fedakâr halkına en derin ve kalbî şükranlarımızı arz ediyoruz.”



