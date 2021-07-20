TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolları: “KKTC Kıbrıs Türk halkının şanlı direniş ruhunun bir eseridir”

Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Veli Koreli, yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının her zaman gururla yad ettiği geçmişine, atalarına, türbedarlığını yaptığı ‘1571 fatihanları’ dahil bu güne dek bu topraklar için toprağa düşmüş tüm şehitlerinin hatırasına ve varlığını borçlu olduğu anavatanına koparılamaz gönül bağlarıyla sıkı sıkıya bağlı” olduğunu belirtti.
Koreli, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Halkının şanlı direniş ruhunun bir eseridir ve anavatanın güçlü kanatları altında, millî, kültürel ve tarihi bağımız olan diğer dost ve kardeş devletler ile el-ele, kol-kola, omuz-omuza ebedî tarih yolculuğuna bir Türk Devleti olarak devam edecektir” dedi.
Koreli, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben şunları söyledi: