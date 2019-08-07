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TMT Mücahitler Derneği: “Erenköy Direnişi mücadele tarihinde şanlı bir destan”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 8 Ağustos 1964’teki Erenköy Direnişi ve savunmasının, Kıbrıs Türk mücadele tarihine şanlı bir destan olarak yazıldığını belirtti.

TMT Mücahitler Derneği: “Erenköy Direnişi mücadele tarihinde şanlı bir destan”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 8 Ağustos 1964’teki Erenköy Direnişi ve savunmasının, Kıbrıs Türk mücadele tarihine şanlı bir destan olarak yazıldığını belirtti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 06:41
TMT Mücahitler Derneği: “Erenköy Direnişi mücadele tarihinde şanlı bir destan”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 8 Ağustos 1964’teki Erenköy Direnişi ve savunmasının, Kıbrıs Türk mücadele tarihine şanlı bir destan olarak yazıldığını belirtti.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu yıl dönümün ü onur ve gururla andıklarını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün Anadolu’ya açık tek penceresi durumunda olan Erenköy bölgesinin, TMT’nin en önemli ikmal merkezi olduğunu kaydeden Bayar, ilk bereketin buradan başladığı ve diğer Sancaklara da buradan ulaştırıldığını hatırlattı.

Erenköy, Bozdağ, Mansura, Alevkaya ve Selçuklu köylerinden oluşan ve yaklaşık 900 nüfuslu bu bölgenin 5 kilometrelik sahil şeridine ve 30 kilometrekarelik bir alana sahip olduğunu anımsatan Bayar, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel Rum saldırılarının başlaması üzerine Türkiye’deki üniversiteli Kıbrıslı Türk gençlerinin diğer bazı kişilerle birlikte, gruplar halinde Erenköy’e çıkarak vatan savunmasına koştuklarını kaydetti. 

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Bayar, 500 üniversiteli genç Mücahit ile 200 kadar yerli Mücahidin kahramanca bölgelerini savunduklarını anlatarak, Erenköy Direnişi’yle ilgili şu bilgilere yer verdi:

“Karadan ve denizden ağır silahlarla ve üstün kuvvetle başlatılan düşman saldırıları karşısında 7 Ağustos 1964 akşamı Mansura, Bozdağ, Selçuklu ve Alevkaya mevzi ve birlikleri Erenköy’e çekilmek zorunda kaldı. 8-9 Ağustos’ta düşman son darbeyi vurmak ve buradaki kardeşlerimizi yok etmek için taarruzu hızlandırdı. Ankara’ya son mesajın ulaştırılması üzerine Türk savaş uçakları düşman hedeflerini stratejik noktaları, hücum botlarını bombalayıp birliklerinin büyük bir bölümünü yok etti. Bu arada Cengiz Topel’in uçağı isabet aldı. Paraşütle atlayan, Cengiz Topel esir alındı. Ancak ağır işkence ile şehit edildi.

Anavatan’ın sınırlı da olsa Erenköy’e müdahalesi Kıbrıs Türk halkının direnişine büyük bir güç ve moral kazandırdı. Geleceğe daha büyük bir güvenle bakmasını sağladı. Erenköy Direnişi ve savunması mücadele tarihimize şanlı bir destan olarak yazıldı.”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar şanlı Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıl dönümünde Erenköy şehitlerini, şehit bereketçileri ve tüm şehitlerle Şehit Pilot Cengiz Topel’i rahmetle anarak kahraman Erenköy gazilerini, göçenleri rahmetle, hayatta olanları sevgi, saygı ve şükranla andı. 

Son Güncelleme: 07.08.2019 10:32
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