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TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Necdet Üruğ’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Necdet Üruğ’un vefatının üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:15
TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Necdet Üruğ’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
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Dernek Başkanı Yılmaz Bora imzasıyla yayımlanan taziye mesajında, “1960’lı yıllarında Kıbrıs’ta, kurmay albay rütbesi ile Kıbrıs Cumhuriyeti Ordusu’nda eğitim ve öğretim komutanlığı sonradan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Albay Komutanlığı görevinde bulunmuş, saygıdeğer komutanımız emekli Orgeneral 19. Genel Kurmay Başkanı Necdet Üruğ’un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. TMT Mücahitler Derneği olarak en derin taziyemizi iletir, yaslı ailesine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi. 


 

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Son Güncelleme: 19.04.2021 12:46
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