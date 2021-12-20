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TMT Mücahitler Derneği: "Egemen devleti yaşatmaktan başka seçenek yok"

TMT Mücahitler Derneği, tarihin tekerrür etmemesi, gelecek nesillerin Kanlı Noel’leri yaşamaması için KKTC’ye ve Türkiye’ye sarılmaktan ve egemen devleti yaşatmaktan başka seçenek olmadığını belirtti.

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:15
TMT Mücahitler Derneği: "Egemen devleti yaşatmaktan başka seçenek yok"

TMT Mücahitler Derneği, 21 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Rumların 58 yıl önce 21 Aralık 1963’de Akritas Planı gereğince başlattığı saldırıların, Türkleri yok etmek hedefini taşıdığını, bu yönüyle “Akritas Planı”nın Türk’ü yok etme ve soykırım Planı olduğunu, tarihe de “Kanı Noel” olarak geçtiğini ifade etti.

İngiliz Sömürge İdaresi’nin sona erdiği 1960 tarihinde Türk ve Rumların eşit ortaklığına dayanan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulduğunu, ancak Enosis hayali kuran Rumların; Kıbrıs Türk halkının Ada üzerinde insanca, özgürce ve onlara eşit statüde var olma ve yaşama hakkını tanımak istemediğini ifade eden Dernek, “Enosis uğruna Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşamasına izin vermediler ve Türkleri yok etme planını uygulamaya koydular. Aradan 58 yıl geçmesine rağmen bugün dahi aynı görüşü savunmaktadırlar. Çözüm arayışlarında da haklarımızı vermeyip bizi azınlık durumuna düşürmek istiyorlar. Bir diğer önemli hayati dayanağımız olan Garantileri ortadan kaldırmak istiyorlar” dedi.

O karanlık, acı günlerin; TMT’nin önderliğinde ve Türkiye’nin desteğiyle önlendiğini belirten Dernek, Mücahit Kıbrıs Türk halkının 7’den 70’e can ve namusunu korumak için en zor şartlarda direndiğini ve Rum’a teslim olmadığını söyledi.

TMT Mücahitler Derneği mesajına şöyle devam etti;

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“On bir yıl evsiz barksız, işsiz, aşsız kaldı. Katliama uğradı, şehitler ve kayıplar verdi, ambargolar altında ezildi, göç etmek zorunda kaldı. Büyük bedeller ödeyerek adım adım kendi yönetim ve idaresini kurdu ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne ve egemen Devletine kavuştu. Ada’ya barış ve çözüm de gelmiş oldu.      

Bugün Adamızda iki ayrı idare ve Devlet vardır. Rum tarafının ve Dünyanın artık bu gerçeği görmesi ve kalıcı bir çözümün iki eşit arasında olabileceğinin kabul edilmesidir. Bu gerçek kabul edilmedikçe müzakere ve Federasyon görüşülmesi abestir.

Aradan 58 yıl geçmiştir. Ancak o günlerde savunmasız vatandaşlarımızın gözü dönmüş Rumlar tarafından vahşice katledilip bilinmeyen yerlere gömdükleri, şehit ve kayıplarımızın hala bugün kemikleri bulunmaktadır. Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Tarihin tekerrür etmemesi, gelecek nesillerin Kanlı Noel’leri yaşamaması için Aziz Şehitlerimizin ve kahraman Gazilerimizin bize emanet ettiği KKTC’ye ve Anavatanımıza sımsıkı sarılmaktan ve egemen Devletimizi yaşatmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

Bize bu günleri armağan eden Aziz Şehitlerimiz ile Kahraman Gazilerimizi minnet ve şükranla anar Anavatanımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan güvenimizi yinelerken en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız”.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 15:21
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