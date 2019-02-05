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TMT Mücahitler Derneği Arpalık Şehitlerini ve Nalbantoğlu’nu andı

TMT Mücahitler Derneği Arpalık Şehitlerini ve Nalbantoğlu’nu andı

05 Şubat 2019 Salı 11:20
TMT Mücahitler Derneği Arpalık Şehitlerini ve Nalbantoğlu’nu andı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Arpalık Şehitlerini ve Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu andı. 

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yazılı açıklamasında, 6 Şubat’ın; Türklük uğruna canlarını veren Arpalık Şehitlerinin 55’inci yıl dönümü olduğunu kaydetti.

Bayar, 6 Şubat 1964’te Rumların Akritas Planı uyarınca Arpalık köyüne saldırdığını ve köyü savunan Mücahitlerden 5 kahramanı şehit ettiklerini belirterek, aziz şehitleri rahmetle ve şükranla andı.

NALBANTOĞLU’NUN 39’UNCU ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bayar, 6 Şubat’ın mukavemetçi, mücahit, siyasal ve sosyal tarihte derin izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun, Koca Reis’in 39’uncu ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve Nalbantoğlu’nu andı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına ve davasına büyük ve unutulmaz hizmetleri geçtiğini vurgulayan Bayar, şu ifadeleri kullandı:

“Adeta bir nefer gibi çalışan, her yere koşan, dürüst, vatansever, yardımsever, mert ve cesur bir yürek taşıyordu. Ne yazık ki daha çok işler başaracak ve halkımıza ışık tutacak yaşta 55 yaşında beklenmedik bir anda aramızdan ayrıldı.

İzci Lideri, öğretmen, çeşitli cemiyet, dernek kurucusu, kulak burun boğaz mütehassısı, TMT kurucusu, serdar, mücahit komutanı, Temsilciler Meclisi Üyeliği, Genel Komite Üyeliği, TKP kurucusu, milletvekili ve Sağlık Bakanlığı kısa hayatına sığdırdıklarıdır. En büyük eseri, adını taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’dir.

Koca Reis’i ölümünün 39’uncu yıl dönümünde Rahmetle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu Şad olsun.”

Celal Bayar, şehitlerin kanları ve Koca Reis gibi değerli ve unutulmaz kahraman liderler sayesinde bugün egemen KKTC devletinde geleceğe güvenle bakabildiklerini belirterek, “Anavatan- Yavru vatan beraberliğinde devletimizi sonsuza kadar yaşatmak azmi ve kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 05.02.2019 14:32
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs TMT Mücahitler DerneğiArpalık SehitleriDr. Burhan Nalbantoğlu
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