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TMT: “Kıbrıs Türkü 450 yıldan beri Kıbrıs adasının bir öznesi”

TMT Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Veli Koreli 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Koreli mesajında, “Kıbrıs Türkü’nün 450 yıldan beri Kıbrıs adasının bir öznesi olduğunu” belirtti. 

01 Ağustos 2021 Pazar 14:00
TMT: “Kıbrıs Türkü 450 yıldan beri Kıbrıs adasının bir öznesi”

“Bir kez daha üç milli bayramı bir arada yaşamanın onur ve şerefini yaşıyor, Kıbrıs’ın fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatının 63’üncü ve TMT’nin bağrından çıkmış Kahraman Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın 45’inci kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos 2021 Milli Direniş Bayramı’nı bir kez daha gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz” diyen Koreli mesajına şöyle devam etti: 
“1 Ağustos 1571 Kıbrıs’ın Fethi, Türklüğün 450 yıldan beridir Kıbrıs Adasının öznesi olduğunun, 1 Ağustos 1958 tarihi Kıbrıs Türkünün kendisini Ada’nın öznesi olmaktan çıkarma hedefli saldırılara karşı kararlılıkla gösterdiği örgütlü mukavemetin ve 1 Ağustos 1976 tarihi de, Ada’nın öznesi olan Kıbrıs Türklerinin mücadelesini örgüt düzeyinden Milli ordu seviyesine yükselttiğinin şaşmaz tarihî kanıtlarıdır.  
Bu mutlu günde kahraman gazilerimiz önünde saygı ile eğilirken, bu mücadeleler sırasında toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimiz ile liderlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, bu uğurda her türlü desteği veren ve halen vermekte olan Anavatanımız Türkiye’ye ve nice neferi bu toraklarda şehit düşmüş Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine en kalbi duygularımızla minnet ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
Bu mutlu gün vesilesiyle, Kıbrıs Türkü’nün 450 yıldan beri Kıbrıs Adası’nın bir öznesi olduğu gerçeğinin altını kalın çizgi ile tekrar çiziyor ve bu gerçeğe istinaden hatırlatma gereğini hissediyoruz ki: 

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Kıbrıs Türkü’nün bu Ada’nın öznesi olduğu gerçeğinin, Anavatana saygısızlığa ve O’nun saygıdeğer Cumhurbaşkanını dinlememe protestosuna bahane yapılması abesle iştigaldir. Kıbrıs Türkü’ne bu adada özne değil, yama olmayı layık görenlerin dönüp özne olduğunu iddia etmesi takiyeden öte bir anlam taşımaz, inandırıcı olmaktan da çok uzaktır… 
Ayrıca, bu adanın öznesi olduğu gerçeğine yürekten inananların bu gerçeği söylemesi gereken adres, Kıbrıs Türkü’nü öznelikten atmak için elinden geleni ardına koymayan Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile destekçisi devletlerdir. Kıbrıs Türklerinin Ada’nın öznesi sıfatının korunması uğruna her türlü siyasî ve ekonomik desteği veren Anavatan ve/veya O’nun saygıdeğer Cumhurbaşkanı değildir.”

 

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Son Güncelleme: 01.08.2021 14:30
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