TMT Gençlik Kolları Başkanı Koreli gençlere seslendi

TMT Gençlik Kolları Başkanı Veli Koreli, gençlere seslenerek “Kutsal bir görev olan vatan savunmasına her fert elinden geldiği kadarı ile destek vermelidir” dedi.

Koreli yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının direnişinin, ülkenin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini, toprak bütünlüğünü korumak için bir ulusun verdiği mücadele, bir vatan savunması olduğunu kaydetti.

“Tarihimizdeki Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı, Erenköy Destanı bunun en önemli örnekleridir. Bir milletin hür ve özgür olarak yaşayabilmesi için maddi manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan canı pahasına vatanını ve toprağını savunması gerekir” ifadelerini kullanan Koreli şöyle devam etti:

“Vatan savunması için nice yiğitler kanları ile Ata yadigarı bu kutsal toprakları sulamışlar ve bize bağımsız bir devleti emanet olarak bırakmışlardır.

Kutsal bir görev olan vatan savunmasına her fert elinden geldiği kadarı ile destek vermelidir. Önce Vatan gerisi teferruattır. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”