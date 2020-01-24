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TMT Derneği’nden 27-28 Ocak direnişinin yıldönümü dolayısıyla mesaj

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 27- 28 Ocak Direnişinin, 1958’de Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge İdaresine ve dünyaya karşı gösterdiği var olma ve direniş günü olduğunu belirtti.

TMT Derneği’nden 27-28 Ocak direnişinin yıldönümü dolayısıyla mesaj

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 27- 28 Ocak Direnişinin, 1958’de Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge İdaresine ve dünyaya karşı gösterdiği var olma ve direniş günü olduğunu belirtti.

24 Ocak 2020 Cuma 14:07
TMT Derneği’nden 27-28 Ocak direnişinin yıldönümü dolayısıyla mesaj

Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar Bayar, 62 yıl önce 27 Ocak 1958 günü Türk Lisesi ve Kız Lisesi öğrencilerinin Taksim lehinde başlattıkları yürüyüşe halkın da katılımı sonucu büyük bir kalabalık oluştuğunu fakat, İngiliz Sömürge İdaresi’nin 1 Nisan 1955’den beri Rumlar ve terör örgütü EOKA’nın kanlı eylem ve saldırılarına karşı gösterdiği hoşgörüyü, o gün Kıbrıs Türklerine göstermediğini kaydetti.

Bayar, yayınladığı mesajda, Sarayönü’ne ulaşmak isteyen öğrenci ve halka karşı barikat kuran İngiliz askerlerinin yürüyüş grubu ve mitinge katılanları durdurmak ve dağıtmak istediğini ve şiddet kullandığını, iki masum Kıbrıslı Türkü şehit ettiğini ifade etti.

Bunun üzerine olayların büyüyerek, ertesi gün de devam edip diğer kazalara da yayıldığını kaydeden Bayar, Sömürge İdaresine karşı direnişe dönüşen iki günlük olaylarda Lefkoşa’da 5 Gazimağusa’da 2 olmak üzere 7 Şehit verildiğini hatırlattı.

Direnişin, Kıbrıs Türk mücadele tarihine damgasını vurmuş bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bayar, o güne kadar Kıbrıs olaylarını ve Kıbrıs’ın geleceğini konuşurken, Kıbrıs Türklerini hiç hesaba katmayan İngiliz Yönetimi ve dünyanın 27- 28 Ocak Direnişinden sonra Adada, Kıbrıs’ın geçmişine sahip, kaderine ve geleceğine ortak bir Türk varlığının mevcut olduğunu gördüğünü kaydetti.

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Bayar şöyle devam etti:

“Bu olay Kıbrıs Türklerinin Enosis ve Sömürge İdaresi’ne karşı şahlandığı tarihtir. Bu direnişin en önemli sonucu zamanın TC Hükümetinin, TMT’nin kuruluşuna onay vermesi olmuştur.

Diğer önemli bir sonuç da 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasında elde ettiğimiz kazanımlardır. Ancak Enosis hayallerinden vazgeçmeyen Rum tarafı 1963 Kanlı Noel saldırıları ile bu haklarımızı silah ve katliamlarla yok etmek istediler. Kahraman Türk halkı buna izin vermedi.

Günümüze kadar uzayan ve bir türlü sonuçlanamayan Kıbrıs sorununun özgü budur. Rum tarafının Ada’yı ‘Helen Adası’ olarak nitelemesi ve bizi yok edemeyince azınlık olarak görmesi; Mutlu Barış Harekâtı sonucu bizi bir Devlete taşımıştır. Bu şekilde çözüm sağlanmıştır. Artık Devletimizden geri dönüş olamaz. Rum tarafının ve dünyanın bu gerçeği görmesi ile kalıcı bir anlaşma yapılabilir. 

27 – 28 Ocak Direnişinde yaşamlarını yitiren Şehitlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anar ulu tanrıdan rahmet dileriz.”

                                                               

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:15
Anahtar Kelimeler:
TMT DERNEĞİ27-28 Ocak Direnişinin Yıldönümü
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