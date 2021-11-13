TMT Derneği Başkanı Bora'dan Bu Memleket Bizim Platformu’nun eylemine eleştiri

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Bu Memleket Bizim Platformu’nun bugün yapacağı eylemi eleştirdi.



Bora yazılı açıklamasında, “Devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15 Kasım kuruluş yıl dönümü coşkusunu gölgelemek maksadıyla , yaşamakta olduğumuz pandemik koşullardan kaynaklı ve geçici ekonomik zorlukları devlet düşmanlığına tahvil etmeye çalışanlar, bu maksatla sokakları arşınlayanlar, çemberlerde fitne-fesat pankartı açarak meydanlarda toplanma çağrısı yapanlar boşuna bu memleketin sahipliğine yeltenmesin. Hiçbir zaman bu ülkenin sahibi olmamışlardır ve olamayacaklardır.” ifadelerini kullandı.



Bora açıklamasına şöyle devam etti:

“Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bu memleket, atalarının ve/veya babalarının, o sokakları, çemberleri ve meydanları yurt yapmak uğruna canını ortaya koyarak verdiği mücadelelere katlandığı fedakârlıklara saygı duyanların, bu uğurda toprağa düşen şehitleri minnet ve şükranla ananların, Şehitlerin yere düşürmediği bayrağı daima gönderde tutup selam duranların, Devletinin kuruluş yıl dönümlerini yeri göğü coşkuyla inleterek kutlayanların ve bu duygularla, atalarının emaneti olan KKTC Devleti’ni ayakta tutmak, yaşatmak, yüceltmek ve dünyaya tanıtmak için var gücüyle çalışanlarındır. Devlet/millet/bayrak düşmanı odaklara sokak çarıklığı veya medya baykuşluğu yapanların değildir.”



