banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangın yer yer sürüyor
KKTC 38 yaşında…
KKTC 38 yaşında
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
banner404

TMT Derneği Başkanı Bora'dan Bu Memleket Bizim Platformu’nun eylemine eleştiri

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yazılı açıklama yaptı..

13 Kasım 2021 Cumartesi 11:00
TMT Derneği Başkanı Bora'dan Bu Memleket Bizim Platformu’nun eylemine eleştiri

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Bu Memleket Bizim Platformu’nun bugün yapacağı eylemi eleştirdi.
 
Bora yazılı açıklamasında, “Devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15 Kasım kuruluş yıl dönümü coşkusunu gölgelemek maksadıyla , yaşamakta olduğumuz pandemik koşullardan kaynaklı ve geçici ekonomik zorlukları  devlet düşmanlığına tahvil etmeye çalışanlar, bu maksatla  sokakları arşınlayanlar, çemberlerde fitne-fesat pankartı  açarak meydanlarda toplanma çağrısı yapanlar boşuna bu memleketin sahipliğine yeltenmesin. Hiçbir zaman  bu ülkenin sahibi olmamışlardır ve olamayacaklardır.” ifadelerini kullandı.

banner341
 
Bora açıklamasına şöyle devam etti:

“Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bu memleket, atalarının ve/veya babalarının, o sokakları, çemberleri ve meydanları yurt yapmak uğruna canını ortaya koyarak verdiği mücadelelere katlandığı fedakârlıklara saygı duyanların, bu uğurda  toprağa düşen şehitleri minnet ve şükranla ananların, Şehitlerin yere düşürmediği bayrağı daima gönderde tutup selam duranların, Devletinin kuruluş yıl dönümlerini yeri göğü coşkuyla inleterek kutlayanların   ve bu duygularla, atalarının emaneti olan KKTC Devleti’ni ayakta tutmak, yaşatmak, yüceltmek ve dünyaya tanıtmak için var gücüyle çalışanlarındır. Devlet/millet/bayrak  düşmanı odaklara sokak çarıklığı veya medya baykuşluğu yapanların değildir.”

 

banner360
Son Güncelleme: 13.11.2021 12:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Kasım törenlerine katılacak
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Kasım törenlerine katılacak
Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Taçoy BRT'ye konuştu
Taçoy BRT'ye konuştu
Güven oylaması bugün yapılacak
Güven oylaması bugün yapılacak
KKTC 38 yaşında…
KKTC 38 yaşında…
Mimarlık ve Eğitim Kurultayı yapıldı
Mimarlık ve Eğitim Kurultayı yapıldı
Mağusa Kale Lions Kulübü Satranç Turnuvası düzenledi
Mağusa Kale Lions Kulübü Satranç Turnuvası düzenledi
Hava durumu
Hava durumu
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim