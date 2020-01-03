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TMT derneği: “Ortak federasyonu düşünme imkanı kalmadı, devleti yaşatmak kaçınılmaz”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Rum zihniyeti nedeniyle Kıbrıs’ta ortak bir federasyonu düşünme imkanı kalmadığını, devleti yaşatmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

TMT derneği: “Ortak federasyonu düşünme imkanı kalmadı, devleti yaşatmak kaçınılmaz”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Rum zihniyeti nedeniyle Kıbrıs’ta ortak bir federasyonu düşünme imkanı kalmadığını, devleti yaşatmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

03 Ocak 2020 Cuma 11:42
TMT derneği: “Ortak federasyonu düşünme imkanı kalmadı, devleti yaşatmak kaçınılmaz”

Bora yazılı açıklamasında  Rumların  masada Kıbrıs sorununu çözmek için yer almadıklarını belirterek, “ Bizleri kendilerine tabi kılmak ve boyundurukları altına almayı hedefliyorlar. Kaç kez bizim Cumhurbaşkanımıza Anastasiadis; “Siz bizim eşitimiz olamazsınız, siz azınlıksınız” deyimlerini kullanarak bizleri nasıl gördüklerini defalarca ortaya koymuştur” dedi.         
     
Yeni yılda değişen bir şey olmayacağını belirten Bora, “Rumların bizimle iki egemen eşit ortak bir devleti asla düşünmediklerini her fırsatta dile getirdiklerine göre hala bizim tarafta federasyonu savunanların bulunması hayret vericidir” dedi.

Bora, 52 yıldır BM parametreleri çerçevelerinde aranan çözümün  gerçekleşmediğini, haksız ve suçlu olan tarafın destek ve teşvik görmesinin Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme ulaşılmasını engellediğini ifade etti.

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Bora, Rum tarafının, Kıbrıs’ın tümüne barış, huzur ve güveni getiren ve 52 yıldır aranıp da bulunamayan, Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşayabilir çözümü de getiren, Rumları iç savaştan kurtaran  Türkiye’yi işgalci olarak gördüğünü ve her gün “Türk askeri gitmeden çözüm olmaz” dediğini vurgulayarak  şöyle devam etti:

“Garantör Yunanistan 15 Temmuz 1974’te Enosis için Kıbrıs’ta darbe yaparken, İngiltere sessiz kalmayı tercih etmiştir. Oysa garantör Türkiye müdahaleden önce diğer garantörler İngiltere ve Yunanistan nezdinde girişimde bulunmuş ama karşılıksız kalınca üzerine düşeni en iyi bir şekilde gerçekleştirmiştir. Gerek Yunanistan ve gerekse İngiltere’nin Türkiye’ye teşekkür etmeleri gerekirdi. Ama yine karşılık gelmedi...”
     
Rum tarafının, Kıbrıs’taki gerçekleri kamuoyunu yanıltacak şekilde saptırdığını belirten Bora,  “Böyle bir zihniyet ile Kıbrıs’ta ortak bir federasyonu düşünme imkanı kalmadığına göre devletimizi yaşatmanın kaçınılmazlığını bir kez daha tüm yurttaşlarımızın benimseyeceğine olan inancımızı yinelerken başta büyük Türk Ulusu olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içerisindeki yaşantımızı sağlayan ve koruyan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize minnet ve şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 03.01.2020 16:47
Anahtar Kelimeler:
TMT DERNEĞİOrtak Federasyon
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