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TMT derneği Maraş kararından memnun

TMT derneği Maraş kararından memnun

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
TMT derneği Maraş kararından memnun

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, hükümetin Maraş konusundaki kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Basın Sözcüsü  Soner Çuvalcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin  envanter çalışmalarını müteakip Maraş konusunda karar verirken hem Vakıflar İdaresi’ni,  hem de bina sahiplerini mağdur etmeden hareket edileceğini ve Maraş’ı KKTC idaresinde yeniden iskana açacak bir formülle ekonomiye  kazandıracağını açıkladığına dikkat çekti.
 
“Hükümetimizin bu kararını memnuniyetle karşılamış bulunmaktayız” diyen Çuvalcıoğlu, Maraş’ın “eski sahipleri” denilen Rumlara ve bazı kurum ve kuruluşlara ait binaların, inşa edildiği arazilerin, Vakıflara ait olduğunun koçan ve belgelerde görülmekte olduğunu kaydetti.

1974 Barış Harekatı’nı takiben Maraş bölgesindeki bir otelin bodrum katında bulunan tapu defterindeki Maraş bölgesi kayıtlarında bölgenin Vakıflar İdaresi’ne ait olduğunun teyit edildiğini vurgulayan Çuvalcıoğlu, Gazimağusa Mahkemesi’ne başvuru yapıldığını ve söz konusu arazilerin bahsi geçen Vakıflara ait olduğu yönünde karar alındığını belirtti.

Çuvalcıoğlu, şöyle devam etti:
“Bütün bu belge, bulgu ve mahkeme kararı, Vakıf mallarının satılamaz, devredilemez niteliği ile Vakıf emlâki  için zaman aşımının eski tabiri ile (mürur-i zaman) işlemediği hukuksal gerçeği ortada iken, İngiliz Sömürge İdaresi’nin Vakıfların temel kitabı Ahkam-ül Evkaf’a aykırı olarak parselleyip dağıttığı Maraş arazilerinin Vakıf  mülkü olduğu gerçeğini değiştirmez. Kaldı ki 1878’de Vakıfların İdaresi’ni üstlenen Sömürge İdaresi, Vakıfları, Vakıf yasalarına uygun olarak idare edeceğini kabul etmiştir” 

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Soner Çuvalcıoğlu, Maraş’ın 1974 Barış Harekatı’nı müteakip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olduğunu, yıllarca kanunsuz olarak işgal edilen ata yadigarı topraklara kavuşulduğunu ifade etti.

Çuvalcıoğlu, “Maraş konusunda BM kararları varmış, buna uymalıymışız. Kıbrıs Anayasa’sı ve BM kararlarına rağmen Rumların neler yaptığı ortada iken ve Maraş konusunda hukuk bizden yana iken Rum yanlısı tutum içinde olmakta ve bu konularda en yetkili mercilerden belgelere dayanarak yapılan açıklamaları kale almadan ve bilgi sahibi olmadan fikir yürütenler çok büyük hata işlemektedirler” dedi.

Çuvalcıoğlu, Türk tarafını aldıkları Rum yanlısı her kararla mağdur eden bu kurumlardan icazet almak veya kararlarına uymak zorunda olunmadığını vurguladı.

Soner Çuvalcıoğlu, İngilizlerin sadece Maraş arazilerini değil Baf’taki birçok kıymetli çiftlik ve arazileri, Karpaz’da ve adanın diğer kazalarındaki arazileri vakıf kanunlarına aykırı olarak yayımladıkları Kral fermanlarıyla (Ferman-ı Krali) Rumlara intikal ettirdiğini belirtti.

Vakıf emlak konusunda zaman aşımının işlemediğini belirterek, Vakıflar İdaresinin herhangi bir zamanda mahalli ve uluslararası mahkemelere müracaat edebileceğini ifade eden Çuvalcıoğlu, “Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğünün gasp edilen tüm emlak için gerekli girişimleri yaparak vakıflarına sahip çıkacağı inancı içerisindeyiz” dedi.


 

Son Güncelleme: 04.07.2019 15:46
Anahtar Kelimeler:
Tmt Maraş
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