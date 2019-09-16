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TMT Akdoğan’da yapılan bayrak saldırısını protesto etti

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Korel, Akdoğan’da bayrağa yapılan saldırıyı protesto ederek, her türlü caydırıcı tedbirin alınması hususunda devlet yetkililerine çağrıda bulundu. 

TMT Akdoğan’da yapılan bayrak saldırısını protesto etti

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Korel, Akdoğan’da bayrağa yapılan saldırıyı protesto ederek, her türlü caydırıcı tedbirin alınması hususunda devlet yetkililerine çağrıda bulundu. 

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
TMT Akdoğan’da yapılan bayrak saldırısını protesto etti

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Korel, Akdoğan’da bayrağa yapılan saldırıyı protesto ederek, her türlü caydırıcı tedbirin alınması hususunda devlet yetkililerine çağrıda bulundu. 

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TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Korel yaptığı yazılı açıklamada, “Bu menfur saldırıyı protesto edip lanetlerken, fail hakkında tutuklama emri çıkarılmış olmasını ve çalınan bayrakla merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın portresinin iadesi için devlet yetkilileri tarafından Güney Kıbrıs Rum yönetimi nezdinde girişim yapılmasını destekliyoruz” dedi.

Korel, Rum yetkililerin taleplere cevap vermemesi, işbirliğine yanaşmaması veya inkârcı tutumlarını sürdürmesi halinde, bu gibi hadsizliklerin önlenmesi için gerekirse yasaklama da dahil olmak üzere her türlü caydırıcı tedbirin alınması gerektiğini belirtti.

Korel, “Saldırıda piyon olarak kullanılan failin ayinde görevli bir papazın henüz lise çağındaki oğlu olması ve saldırı sonrasında ayinin organizatörlerince çaldıkları ile birlikte Güneye kaçırılması, saldırının münferit değil planlı organize bir saldırı olduğunu ve Devletimiz topraklarında izinli olarak gerçekleştirilen ‘güya dini ayinlerin’ aslında siyasi propaganda amaçlı şovlara kisve olarak kullanıldığını şüpheye mahal vermeyecek şekilde ayan beyan ortaya sermiştir” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 16.09.2019 16:10
Anahtar Kelimeler:
Akdoğan Bayrak Hırsızlığı
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