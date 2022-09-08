TMSF neyi bekliyor !

TMSF NEYİ BEKLİYOR !

TMSF Başkanı da olan KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat GÜNAY'ın ERKMAN ailesine karşı yasaları uygulamaması Bankacılık ve Finans çevrelerinde derin infiale neden olmaya devam ediyor.

62/2017 sayılı KKTC Bankacılık yasasının 12 . Maddesi, 1. Fıkrasının B bendi uyarınca haklarında soruşturma açılan nitelikli hissedarların hisselerinin yönetime katılma hakları Merkez Bankasının bildirimiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılır diye emrettiği halde ERKMAN ailesi nasıl halen daha bankayı yönetebiliyor.

KKTC Merkez Bankası Başkanı ve aynı zamanda TMSF Başkanı Rifat GÜNAY bu duruma neden kayıtsız kalıyor ?

ERKMAN ailesine ait hisselerin kontrolünün TMSF'ye geçtiğini duyurmaktan niye kaçınıyor ?

Rifat GÜNAY'ın Şemsi Kazım ERKMAN ve ailesine karşı bu kadar tolerans gösterip duygusal davranmasının sebebi kamuoyunda merak uyandırmaya devam ediyor.

TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Universalbank dosyasının gazetemizdeki haberlerin Türkiye Basınına yansımasından sonra KKTC Merkez Bankası ile ilgili sorular sorup bilgi istediği ve Rifat GÜNAY hakkında detaylı rapor istediği yönündeki söylentiler de Bankacılık ve finans piyasalarında ilgi uyandırdı.