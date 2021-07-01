banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dostluk var mı?
Dostluk var mı?
Nisap ve Nasip
Nisap ve Nasip
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi...
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376
Flaş Haber
22'si yerel 32 vaka
Kapat

TL cinsi kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizler yükseltildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında, kredi kartları azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını yükseltti.

01 Temmuz 2021 Perşembe 12:30
TL cinsi kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizler yükseltildi
banner337

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, TL cinsi işlemlerde kredi kartı faiz oranı ile gecikme faiz oranını 0.25 puan yükseltti.

Döviz cinsi işlemlerde ise oranlar aynı kaldı.

banner341
Merkez Bankası duyurusuna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranı yüzdesi 2,29’dan 2,54’e; azami aylık gecikme faiz oranı ise 2,79’dan 3,04’e yükseldi.

Döviz cinsi işlemlerde yüzde 1,09 azami aylık akdi faiz oranı ile yüzde 1,59 olan azami aylık gecikme faiz oranı ise değişmedi.

banner360
Son Güncelleme: 01.07.2021 14:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTEMB ile RDÜ arasında protokol imzalandı
KTEMB ile RDÜ arasında protokol imzalandı
Dışişleri Bakanlığı: “Rum tarafı eylemleriyle Doğu Akdeniz’deki gerginliği artırmaktadır”
Dışişleri Bakanlığı: “Rum tarafı eylemleriyle Doğu Akdeniz’deki gerginliği artırmaktadır”
Kuzey Kıbrıs’ın En Büyük Pazaryeri Markası: Carsimax.com
Kuzey Kıbrıs’ın En Büyük Pazaryeri Markası: Carsimax.com
Başbakan Saner BRT'ye açıklamalarda bulundu
Başbakan Saner BRT'ye açıklamalarda bulundu
Umuda Yolculuk Karavanı Projesi tanıtıldı
Umuda Yolculuk Karavanı Projesi tanıtıldı
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden 156 mezun
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden 156 mezun
YDP MYK Bertan Zaroğlu’nun istifasını istedi, Zaroğlu ateş püskürdü!
YDP MYK Bertan Zaroğlu’nun istifasını istedi, Zaroğlu ateş püskürdü!
Özersay'dan hükümete eleştiri
Özersay'dan hükümete eleştiri
City Mall‘da cinemall sinema salonları açılıyor!
City Mall‘da cinemall sinema salonları açılıyor!
Dostluk Grupları arasında TBMM’de toplantı yapıldı
Dostluk Grupları arasında TBMM’de toplantı yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim