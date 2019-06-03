banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90346
ALTIN
248.320
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.4142
EURO
6.5566
Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kundaklamaya 4 yıl hapis cezası
4 YIL HAPİS YATACAK
Badur 3 gün tutuklu kalacak
BADUR 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Yaralama zanlısı tutuksuz yargılanacak
YARALAMA ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner307
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Tkp-yg  Genel Başkanı Çakıcı Bayram Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi –Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bayramların; sevgi, saygı, dostluk ve barışın temeli olduğuna vurgu yaparak, halkın bayramını kutladı.

Tkp-yg  Genel Başkanı Çakıcı Bayram Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi –Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bayramların; sevgi, saygı, dostluk ve barışın temeli olduğuna vurgu yaparak, halkın bayramını kutladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:32
Tkp-yg  Genel Başkanı Çakıcı Bayram Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi –Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bayramların; sevgi, saygı, dostluk ve barışın temeli olduğuna vurgu yaparak, halkın bayramını kutladı.

Çakıcı Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplum olarak bir Ramazan Bayramı’nı daha kutlayacaklarını belirterek, “Bayramlar sevgi, saygı, dostluk ve barış temellidir. Ne yazık ki, bu bayramda da bölgemizde ve dünyanın birçok sorunlu bölgesinde kan akmaya devam ediyor” dedi. 

Çakıcı, Kıbrıs’ta da anlaşmaya dayalı kalıcı bir barış ortamının oluşturulamamış durumda olduğunu, çözümü ve barışı finanse edeceği söylemiyle gündeme getirilen doğal gaz ve petrol arayışlarının bu işlevi görmek yerine tersi bir işleve, sıcak çatışmaya vesile olacak hale getirilmek üzere olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türk toplumunun kendi öz yurdunda eşitlik barış ve demokrasi içinde yaşayabilmek için talep ettiği ve bu talebini muhataplarına ve uluslararası kuruluşlara kabul ettirdiği federal çözüm şekline ulaşılamadığı gibi bazı kişi ve grupların koltuk hırsı uğruna terk edilmesi gereken çözüm şekli gibi lanse edilmeye çalışılmaktadır.

banner317
Bayramı yeni bir koalisyon hükümeti ile karşıladık. Bundan önceki koalisyon hükümeti toplumu ayağa kaldıracak reformları hayata geçirmek yerine avucu açık şekilde protokol imzalamanın peşinde koşarak 15 ay tüketti ve gitti. Yeni gelen UBP-HP koalisyon hükümeti de öncekinin yolundan giderek avucu açık şekilde protokol imzalamak için hazır olda bekliyor.

Kıbrıslı Türk toplumu yarım yüzyıldır uygulanan avucuna para konarak ısmarlama reçeteleri uygulayarak bugünkü iradesini kaybetme noktasına geldi. Eski yöntemlerle devam edilmesi kaçınılmaz olarak felaketle sonuçlanacaktır.

Yapılması gereken kendi imkânlarıyla kendi kendini yönetecek ve iradesine sahip çıkacak reformları hayata geçirmek ve federal çözüm yolunu zorlamaktır.

Bu vesileyle halkımızın Şeker Bayramı’nı kutlar, esenlikler dileriz.”

(EMR/ YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan-tatar-özersay Görüşmesi Tamamlandı
Erdoğan-tatar-özersay Görüşmesi Tamamlandı
Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı
Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı
Kaza zanlısı tutuklu yargılanacak
Kaza zanlısı tutuklu yargılanacak
İbrahim Tekedoğan hayata tutunamadı
İbrahim Tekedoğan hayata tutunamadı
UKÜ Kızılay Öğrenci Kulübü “Doğa İçin Sür” temalı etkinlik düzenledi
UKÜ Kızılay Öğrenci Kulübü “Doğa İçin Sür” temalı etkinlik düzenledi
Din İşleri Başkanı Atalay’ın Ramazan Bayramı Mesajı…
Din İşleri Başkanı Atalay’ın Ramazan Bayramı Mesajı…
GAÜ 33.Dönem Mezunları gala gecesinde, Blu Notte Orkestrası ile doyasıya eğlendi
GAÜ 33.Dönem Mezunları gala gecesinde, Blu Notte Orkestrası ile doyasıya eğlendi
Tatar Ve Özersay, Erdoğan’la Görüşüyor
Tatar Ve Özersay, Erdoğan’la Görüşüyor
Tdp Genel Başkanı Cemal Özyiğit Bayram Mesajı Yayımladı
Tdp Genel Başkanı Cemal Özyiğit Bayram Mesajı Yayımladı
Din Gör-sen’in Bayram Mesajı
Din Gör-sen’in Bayram Mesajı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim