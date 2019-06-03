Tkp-yg  Genel Başkanı Çakıcı Bayram Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi –Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bayramların; sevgi, saygı, dostluk ve barışın temeli olduğuna vurgu yaparak, halkın bayramını kutladı.

Çakıcı Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplum olarak bir Ramazan Bayramı’nı daha kutlayacaklarını belirterek, “Bayramlar sevgi, saygı, dostluk ve barış temellidir. Ne yazık ki, bu bayramda da bölgemizde ve dünyanın birçok sorunlu bölgesinde kan akmaya devam ediyor” dedi.

Çakıcı, Kıbrıs’ta da anlaşmaya dayalı kalıcı bir barış ortamının oluşturulamamış durumda olduğunu, çözümü ve barışı finanse edeceği söylemiyle gündeme getirilen doğal gaz ve petrol arayışlarının bu işlevi görmek yerine tersi bir işleve, sıcak çatışmaya vesile olacak hale getirilmek üzere olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türk toplumunun kendi öz yurdunda eşitlik barış ve demokrasi içinde yaşayabilmek için talep ettiği ve bu talebini muhataplarına ve uluslararası kuruluşlara kabul ettirdiği federal çözüm şekline ulaşılamadığı gibi bazı kişi ve grupların koltuk hırsı uğruna terk edilmesi gereken çözüm şekli gibi lanse edilmeye çalışılmaktadır.

Bayramı yeni bir koalisyon hükümeti ile karşıladık. Bundan önceki koalisyon hükümeti toplumu ayağa kaldıracak reformları hayata geçirmek yerine avucu açık şekilde protokol imzalamanın peşinde koşarak 15 ay tüketti ve gitti. Yeni gelen UBP-HP koalisyon hükümeti de öncekinin yolundan giderek avucu açık şekilde protokol imzalamak için hazır olda bekliyor.

Kıbrıslı Türk toplumu yarım yüzyıldır uygulanan avucuna para konarak ısmarlama reçeteleri uygulayarak bugünkü iradesini kaybetme noktasına geldi. Eski yöntemlerle devam edilmesi kaçınılmaz olarak felaketle sonuçlanacaktır.

Yapılması gereken kendi imkânlarıyla kendi kendini yönetecek ve iradesine sahip çıkacak reformları hayata geçirmek ve federal çözüm yolunu zorlamaktır.

Bu vesileyle halkımızın Şeker Bayramı’nı kutlar, esenlikler dileriz.”

(EMR/ YIL)