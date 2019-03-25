Tkp-yg: “‘dıştan Dayatılan Paketlere Dayanmadan, Kendi Ayakları Üzerinde Duran Bir Ekonomi Ve Kendi Kendini Yöneten Bir Demokratik Yapıya İhtiyaç Var”



Lefkoşa, 25 Mart 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (YKP-YG), Kıbrıslı Türk halkının “dıştan dayatılan paketlere” dayalı olmayan, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve kendi kendini yöneten bir demokratik yapıya ihtiyacı olduğunu kaydetti ve hükümetten beklenenin bunları hayata geçirmek için çabalaması olduğunu vurguladı.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümeti, “3 yıllık yeni paketi imzalayıp karşılığında para alabilmek için içeriğini peşinen uygulamaya koymakla suçladı ve ‘Halka söz verip hükümet programlarına da koydukları gibi ekonomiyi kendi ayakları üzerinde duracak hale getirme, sivilleşme ve demokratikleşme yönünde adımlar atma yerine, ekonomiyi daha da dışa bağımlı ve yardıma muhtaç edecek yeni bir paketi, daha imzalanmadan uygulamaya koyup özelleştirme adı altında yeni peşkeşler halka dayatmaya kalkışılmıştır” dedi.

Hükümetin, polis örgütü tarafından yürütülen araç muayene işlerini özel sektöre devretmeye, Telefon Dairesi ile Elektrik Dairesi’ni satmaya hazırlandığını ileri süren Çakıcı, limanları da özelleştirmek için çabaladığını savundu.

Çakıcı sivil toplum örgütlerini ve yurttaşları bunlara karşın birlikte mücadeleye de çağırdı.

(ÖZ/HÖ)