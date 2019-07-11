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Tkp Yeni Güçler, Ticaret Odası Yönetimini İstifaya Davet Etti

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetimini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı ortaya koyduğu tutum ve davranışı nedeniyle şiddetle protesto ederek istifaya davet ettiklerini belirtti.

Tkp Yeni Güçler, Ticaret Odası Yönetimini İstifaya Davet Etti

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetimini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı ortaya koyduğu tutum ve davranışı nedeniyle şiddetle protesto ederek istifaya davet ettiklerini belirtti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:47
Tkp Yeni Güçler, Ticaret Odası Yönetimini İstifaya Davet Etti

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetimini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı ortaya koyduğu tutum ve davranışı nedeniyle şiddetle protesto ederek istifaya davet ettiklerini belirtti.
Davulcu yaptığı yazlı açıklamada, hükümete de eleştirilerde bulunarak, UBP-HP koalisyon hükümeti işbaşına geldiğinden bu yana geçen kısa sürede, Kıbrıs sorunu konusunda, özellikle hükümetin küçük ortağı HP’nin Genel Başkanı,  Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın dillendirmeye çalıştığı, içi henüz doldurulamamış yeni bir arayış içine girildiğinin görüldüğünü kaydetti.  
Davulcu açıklamasında şu iddialarda bulundu: 
“Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın BM yetkililerinden biri ile telefon görüşmesi yapmak için gittiği Brüksel’de basına yaptığı açıklamalar, AKP iktidarının Kuzey Kıbrıs’la ilgili gizli ajandasının gün ışığına çıkarılmaya başlanması olarak algılanabilir. “Monaco modeli” adı altında Kuzey Kıbrıs’ın ilhakı niyetinin Kıbrıslı Türk bir siyasetçinin ağzından söylettirilmesi AKP iktidarının gerçek niyetini gizlemeye yetmez. 

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası aracılığı ile yaptırılan ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı itibarsızlaştırmayı hedefleyen organizasyon da bu gizlenemeyen hedefle ilgili olsa gerektir.”
Başta Kıbrıslı Türk toplumu olmak üzere, tüm Kıbrıs için ve dünya barışı için doğru çözüm şeklinin BM Güvenlik Konseyi kararları ile çerçevesi belirlenen federasyon olduğunu dile getiren Davulcu, parti olarak bu duruşlarını ısrarla sürdürmekteki kararlıklarına dikkat çekti. 
(TUĞ/HA)
 

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