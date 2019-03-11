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Tkp Yeni Güçler İş Kazaları Hakkında Yazılı Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-Yeni Güçler) iş kazaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Tkp Yeni Güçler İş Kazaları Hakkında Yazılı Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-Yeni Güçler) iş kazaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:36
Tkp Yeni Güçler İş Kazaları Hakkında Yazılı Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-Yeni Güçler) iş kazaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

TKP-Yeni   Güçler Genel  Başkanı Mehmet Çakıcı konuyla ilgili yazılı açıklamasında yaşanan iş kazalarına işaret ederek, işçi hayatının hiç bir değeri olmadığı görüntüsü oluştuğunu, neredeyse her hafta bir işçinin “ iş cinayetiyle” hayatını kaybettiğini, Bakanlığın yasaların kendisine yüklediği görevleri yapmadığını savundu.

İş kazalarından ölümler konusunda hükümeti sorumlu tutan  Çakıcı, hükümete “yapamıyorsun istifa et” diye seslendi.

İşçi ölümlerinde ikinci dereceden sorumlu olanların ise işveren durumundaki müteahhit ve taşeronlar olduğunu ileri süren Çakıcı “Yasalara uymamanın bedeli vardır. İşçisine 50 TL'lik emniyet kemerini temin etmek yerine siyasi hükümetin acizliğini kullanarak daha çok kar elde etme hırsıyla hareket etmek  işçilerin hayatlarına mal olmaktadır. Canın parasal bedeli yoktur. Olmamalıdır” dedi.

Çalışma Bakanlığını ve işverenleri çalışma yasalarına uymaya ve gerekeni yapmaya davet ettiğini söyleyen Çakıcı, “Kalıcı iş güvenliğinin sağlanması açısından tüm çalışanları işveren korkusunun ölümlere faydası olmadığı gerçeğini görüp sendikalaşmaya çağırırız” dedi.

(DOĞ/YIL)

 

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