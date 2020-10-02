Tkp Yeni Güçler: “halklar Arasındaki Kardeşlik İlişkisi Zayıfladığında Herkes Zarar Görecek”

Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, seçimlere dıştan yapılacak müdahalelerin toplumun özgür iradesinin ortaya çıkmasını engelleyeceğine işaret ederek, yaşananların toplumsal geleceği olumsuz etkileyecek boyutlara ulaştığını savundu.

TKP Yeni Güçler Merkez Yönetim Kurulu’nun, konuyla ilgili açıklamasında, seçimlere yönelik dıştan müdahalelerde bulunanların yanı sıra, içeride onlara davetiye çıkaranlar ve müdahaleyi görmezden gelip, sessiz duranların, halklar arasındaki kardeşlik ilişkisi zayıfladığında bundan herkesin zarar göreceğini bilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu bakımdan, dış müdahale anlamına gelecek her girişim veya harekete her siyasi aday ve parti kesin ve anlaşılır bir şekilde karşı çıkmalı, toplumun özgür iradesine saygı gösterilmesini kararlı bir şekilde talep etmelidir” ifadelerine yer verildi.

TKP Yeni Güçler’in, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya verdiği desteğin yinelendiği açıklamada, Anayasa’nın 10 maddesini hayatta tutarak yapılacak hiçbir Anayasa değişikliğinin parti tarafından onaylanmayacağı da kaydedildi.

Açıklamada, toplumun ihtiyacının sadece yüksek mahkeme yargıç sayısını artırmak değil, insan hak ve özgürlüklerini garanti altına alan yeni ve demokratik bir Anayasa hazırlanması olduğunu vurguladı.

(RU/FEZ)