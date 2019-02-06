Tkp Yeni Güçler Başkanı Çakıcı Turizmde Durumun İyi Olmadığını Kaydetti

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkeye gelen turist sayısının bir yıl önceye göre yüzde 40 azaldığını, bunun da turizmde gelişme yaşandığı yöndeki söylemlere ters olduğunu savunarak, turizmde durumun iyi olmadığını kaydetti.



TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, yaptığı açıklamada, TKP Yeni Güçler olarak ülkede beş yıldızlı otellerin üst düzey yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerde, ülkede turizm sektöründe patlama yaşandığı ve turizm gelirinin 1 milyar dolara geldiği yönündeki söylemlerin tam tersi bir durumun mevcut olduğunu öğrendiklerini savundu.



Çakıcı, elde ettikleri bilgilere göre, ülkeye gelen turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 40 azaldığını, Kasım 2018-Ocak 2019 döneminde otellerin doluluk oranının yüzde 20 civarında olduğunu, beş yıldızlı oteller dışında kalan tüm otellerin ise batık durumda olduğunu, eko turizm alanında faaliyet gösteren tesislerin yüzde 95’nin çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyecek durumda olduğunu, butik otellerin ise çoğunun kapandığını iddia etti.



Kuzey Kıbrıs’a yapılan uçuşlardaki destinasyonların azalması ve uçak bilet fiyatlarının yüksek oluşunun turist sayısında büyük düşüş yaşanmasına neden olduğunu ileri süren Çakıcı, KKTC\'nin turizm gelirlerinin 1 milyar dolara yaklaştığı söyleminin yanlış olduğunu savundu.



“Ülkeye 1 milyar dolar gelir geldiğini ifade eden Turizm Bakanını, bu gelirin nereden geldiğini ve kaynaklarının ne olduğunu kamuoyuna açıklamaya çağırdıklarını” belirten Çakıcı, Hükümetin, sektörün öncü kuruluşları ile ülkeye daha fazla turist getirme için çalışma başlatması gerektiğini ifade etti.



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