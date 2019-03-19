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Tkp’nin 43. Kuruluş Yıl Dönümününün   kutlandığı Bildirildi

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin (TKP) 43. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bildirildi.

Tkp’nin 43. Kuruluş Yıl Dönümününün   kutlandığı Bildirildi

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin (TKP) 43. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bildirildi.

19 Mart 2019 Salı 13:51
Tkp’nin 43. Kuruluş Yıl Dönümününün   kutlandığı Bildirildi

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin (TKP) 43. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bildirildi.

TKP-Yeni Güçler  Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’nın  partisinin 43. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdiği ifade edidli.

Parti genel merkezinde dün akşam gerçekleştirilen resepsiyona, eski-yeni parti üyeleri ile sempatizanları katıldı.

DAVULCU

TKP-Yeni Güçler’den  verilen  bilgiye göre, resepsiyonun açış konuşmasını yapan Genel Sekreter Mehmet Davulcu, TKP'nin 18 Mart 1976'da eşitlik, sosyal demokrasi ve çağdaşlaşma hareketi olarak siyasal faaliyete geçtiğini ve ilk seçimlerde ana muhalefet partisi konumuna gelerek topluma umut olduğunu söyledi.

TKP'nin siyasal bir gelenek olarak kabul görmesinde önderlik eden Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Ziya Rızkı'yı rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Davulcu, "Hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz, onların halkçı mücadelesi rehberimiz olmaya devam ediyor" dedi.

TKP'nin hukuken kapatıldıktan 10 yıl sonra TKP'liler tarafından yeniden faaliyete geçirildiğini belirten Genel Sekreter Davulcu, yeni dönemde partiye hizmet eden ve ebediyete göç eden Tahsin Mertekçi, Sonay Adem ve Osman Kızılova'yı da rahmet ve minnetle andı.

ÇAKICI

Resepsiyonda konuşan TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP'nin 43 yıllık mücadele geçmişinde hep halkın fakir ve orta seviyesindeki kitlelerin sesi ve savunucusu olduğunu, bundan sonra da aynı çizgide devam etmekte kararlı olduklarını söyledi. 

Ocak 2018 genel seçimlerindeki seçim bildirgesinde ortaya koydukları program ve projelerin ne kadar gerekli ve önemli olduğunun bugünkü hükümet döneminde çok açık ve net olarak görüldüğünü savunan Çakıcı, bildirgeden örnekler verdi.

Çakıcı, “Bizler TKP'liler olarak halkımız için öngördüğümüz siyasi programın arkasında durmaya, hayata geçirmek için halkımızla birlikte mücadelemizi yükseltmeye devam etmekte kararlıyız" dedi.

(TUĞ/YIL)  FOTOĞRAFLI

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