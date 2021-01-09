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TKP-YG’nin Genel Başkanı yeniden Mehmet Çakıcı seçildi

TKP-YG 2’nci Olağan Kurultayı’nı, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde geçekleştirdi. TKP-YG’nin Genel Başkanı yeniden Mehmet Çakıcı oldu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:30
TKP-YG’nin Genel Başkanı yeniden Mehmet Çakıcı seçildi
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), 2’nci Olağan Kurultay’ını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasının ardından divan oluşturuldu ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TKP-YG Başkanlığına tek aday olan Mehmet Çakıcı, yeniden getirildi. Seçimden önce Partinin genel başkanı olan ve kurultayda tek aday olan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı konuşma yaptı.

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TKP-YG Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, konuşmasında ilk olarak Koronavirüs salgınına değindi. Çakıcı, bu konuya hep bilimle yaklaştıklarını söyleyerek, TKP-YG olarak yıkıcı değil, yapıcı eleştirileri olduğunu belirtti. 

Çakıcı, konuyla ilgili olarak “Tüm iş yerleri sertifikasyon uygulamasına geçmelidir. Eğitim ve hazırlığını belgelemeyen hiçbir iş yeri açılmamalıdır” vurgusu yaptı.

Çakıcı konuşmasında, “TKP-YG güçlenerek geleceğe yürüyor. Şu andaki amacımız, TKP’yi olası bir erken seçime hazır hale getirmektir. Seçime girip de denenemeyen tek partiyiz. Biz asla diğerleri gibi olmayacağız” ifadelerini kullandı.

TKP ve TDP’nin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Çakıcı, “Bizler halkın isteğinin birleşme yönünde olduğunu gördüğümüz için halkın istekleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Pek çok defa TKP olarak TDP’ye çağrı yaptık. Maalesef bugüne kadar olumlu cevap alamadık. Engel TDP yönetiminden kaynaklıdır” dedi.

“Kıbrıs’ta çözüm modelinin federasyon olduğunu bir kez yineliyoruz” diyen Mehmet Çakıcı, nihai hedeflerinin Kıbrıs’ın tümünde barışın hâkim olduğu adil bir anlaşma sağlayarak, federal Kıbrıs’ın AB içerisinde yer alması olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
TkpygMehmet çakıcı
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