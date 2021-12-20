TKP-YG yurttaşları duyarlı olmaya ve birlikte hareket etmeye çağırdı

TKP-YG yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirasının aşırı ve sürekli şekilde değer kaybı ve buna bağlı olarak tüm mal ve hizmetlere gelen fiyat artışlarının hayatı yaşanmaz hale getirdiğini, geçimin imkansız hale geldiğini savunarak, “UBP-DP azınlık hükümeti hiç bir şey olmamış gibi davranmakta ve alabileceği önlemleri de hayata geçirmek yerine sahte pembe tablolar çizerek halktan oy dilenmektedir” dedi.

Yurttaşların kısa sürede yüzde 50'yi aşan oranda fakirleştirildiğini ve bunun görmezden gelinemeyeceğini ifade eden TKP-YG, bu gerçeğe rağmen, hiçbirşey olmamış gibi insanlardan kiralarını, borç taksitlerini ve vergilerini eksiksiz ödemesini beklemenin haksızlık olduğunu söyledi.

Hükümete düşen görevlerin yerine getirilmediğini ve en başta Türk Lirası kullanımından vaz geçmek olmak üzere alınması gereken önlemler olduğunu dile getiren TKP-YG şöyle devam etti;

“Gün sesimizi yükseltmek ve bu haksızlıkları kabul etmediğimizi asla kabul etmeyeceğimizi ortaya koyma günüdür. Bu amaçla 24 Aralık Cuma günü TL'nin erimesini ve Hayat Pahalılığını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş ve miting yapılması gündemdedir.

Protesto eylemini organize etmek üzere tüm sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler yarın saat 16.00'da KTÖS Salonu'nda toplantıya davet edilmiştir. Toplantıda alınacak kararlar basın yoluyla halkımıza duyurulacaktır.

Bu bağlamda yurttaşlarımızı duyarlı olmaya ve birlikte hareket ederek ekonomik olarak eritilip toplumsal yokoluşa karşı direnmeye davet ediyoruz. Gün birlik günüdür”.