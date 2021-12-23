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TKP-YG yarın yapılacak mitinge herkesin katılarak ses vermesi gerektiğini söyledi

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dövizdeki yükselişi ve hayat pahalılığını protesto için Lefkoşa'da yarın saat 18:00’de yapılacak mitinge herkesin katılarak ses vermesi gerektiğini söyledi.

23 Aralık 2021 Perşembe 16:00
TKP-YG yarın yapılacak mitinge herkesin katılarak ses vermesi gerektiğini söyledi

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Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Dereboyu'nda Citroen ışıklarından başlayıp Pronto çemberine yapılacak yürüyüş ve mitinge tüm siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve halka katılım çağrısında bulunarak, Çakıcı, "Gün sesimizi yükseltmek ve bu haksızlıkları kabul etmediğimizi asla kabul etmeyeceğimizi ortaya koyma günüdür. Bu amaçla TL'nin çıkıp inmesini ve Hayat Pahalılığını protesto etmek amacıyla gelin hep birlikte olalım. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" dedi.

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Son Güncelleme: 24.12.2021 00:45
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