banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Tüm yollar trafiğe açıldı
Polisten duyuru
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
banner405
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

TKP-YG Lefkoşa çarşısını ziyaret etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Lefkoşa çarşısını ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

30 Aralık 2021 Perşembe 15:00
TKP-YG Lefkoşa çarşısını ziyaret etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “halkın refah düzeyini artıracak TKP-YG’nin 5 önerisinin gerçekleşmesi halinde özellikle orta ve dar gelirlilerin hayat düzeyinin içerisinde bulunduğu kaostan kurtulabileceğini” kaydetti.

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, ziyaretlerde Genel Başkan Mehmet Çakıcı’ya milletvekili adayları ile partililer eşlik etti.

Çakıcı, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, ekmekten mazota, ilaçtan tarım ürünlerine zamlar nedeniyle hayatın orta ve dar gelirliler için çekilmez hale geldiğini ifade etti, bu hayat pahalılığı ile yaşanamayacağını kaydetti.

banner341
Kıbrıs Türk halkı için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Çakıcı, sürekli yükselen döviz kurları yüzünden yok olma noktasına gelen ülke insanının evlerini, arabalarını, iş yerlerini kaybetmesine göz yummayacaklarını söyledi.

TKP-YG'nin iktidara gelmesi halinde öncelik vereceği konuların başında ekonomik sorunların geldiğini kaydeden Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Halkın hayatını değiştirecek işler yapmalıyız. Öncelikle vergi reformu yapılmalıdır. Turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden vergi alınmamaktadır. Sonsuz %0 vergi muafiyeti olan casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılı doldurması halinde diğer tüm işletmeler gibi %20 Kurum ve Gelir Vergisi alınarak devlet kaynakları artırılmalıdır. Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde servet vergisinin alınması yoluna gidilmelidir. Ekmek, süt, temel gıda maddeleri, tüp gaz, mazot, elektrik gibi özellikle dar ve orta gelirlileri etkileyen halka yönelik zamlar durdurulmalıdır. Eğer bu kez büyük zenginlerden elde edilen gelirlerle devlet kaynaklarının artırılmas halinde ekmek, süt, gıda ürünleri ve benzin gibi temel ihtiyaç ürünlerini sübvanse edilmesi ile hayat ucuzlatılabilir, asgari ücret de insanlarımız için tatmin edici olarak yükseltilebilir. Sosyal adaletin kendisi budur. Maalesef bugünkü düzen kötü bir düzendir ve bu düzeni sağlayanlar da bu ülkeyi sömüren az sayıdaki büyük sermayedar ve onların çevreleri ve kuklalarıdır. Orta ve dar gelirli halk ise yıllarca bedel ödeyen kesimler olmuştur.

TKP, Kıbrıs Türk halkının tek kurtuluşudur. Yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım.”

banner360
Son Güncelleme: 30.12.2021 16:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rekor vaka sayısı
Rekor vaka sayısı
Büyük ikramiye Lefkoşa'ya isabet etti!
Büyük ikramiye Lefkoşa'ya isabet etti!
Tatar: “Umudumuzu kaybetmemeli ve devletimize her zaman güvenmeliyiz”
Tatar: “Umudumuzu kaybetmemeli ve devletimize her zaman güvenmeliyiz”
Cumhurbaşkanı Tatar, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti
Sucuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Sucuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Bilge Tatlı ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu...
Bilge Tatlı ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu...
Başbakan Sucuoğlu’ndan SOS Çocukköyü ve Çağlayan Çocuk Yuvası’na yılbaşı ziyareti
Başbakan Sucuoğlu’ndan SOS Çocukköyü ve Çağlayan Çocuk Yuvası’na yılbaşı ziyareti
Tüketiciler Derneği’nden fahiş fiyatları bildirme çağrısı
Tüketiciler Derneği’nden fahiş fiyatları bildirme çağrısı
Başman petrol istasyonunda şanslı numara 074803
Başman petrol istasyonunda şanslı numara 074803
Ödendiler fakat yine de eylem yaptılar
Ödendiler fakat yine de eylem yaptılar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim