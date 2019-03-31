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TKP YG: “Hükümet yarından itibaren yanlış olan her yapılanmayı düzeltecek çalışmalar başlatmalı”

TKP YG: “Hükümet yarından itibaren yanlış olan her yapılanmayı düzeltecek çalışmalar başlatmalı”

31 Mart 2019 Pazar 13:47
TKP YG: “Hükümet yarından itibaren yanlış olan her yapılanmayı düzeltecek çalışmalar başlatmalı”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak, hükümete, “ziyaretler yapıp geçmiş olsun dilekleri iletme faslını kısa kesip yarından itibaren yanlış olan her yapılanmayı düzeltecek çalışmalar başlatılması” için çağrı yaptı.

Parti Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yazılı açıklamasında, “Doğa bir kez daha kendisinden çalınanı geri alarak toplum olarak bize ders verdi” diyerek, dere yataklarına yapıldığı tespit edilen otel, evler, apartmanlar vb. ne varsa yasalar çalıştırılarak yıkımına başlanmasını; bununla kalmayıp bunlara izin verenler hakkında soruşturma açılıp yargıya havale edilmesini istedi.

Davulcu şunları ifade etti:

“Hükümet makamları, yanlış hükümet uygulamaları yüzünden felakete uğrayan ve zarar gören yurttaşlara sadece geçmiş olsun dileklerini iletme yeri değil, yanlış yapılmış işleri ortan kaldırıp o felaketlerin tekrarlanmasını önleme yeridir.

Bu bakımdan, yaşanan bu sıkıntıları unutmamak ve tekrarının yaşanmaması adına kimseye geçmiş olsun dileklerimizi iletmiyoruz.”

Son Güncelleme: 31.03.2019 17:07
Anahtar Kelimeler:
Tkp Yg
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