banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101983
ALTIN
383.483
DOLAR
6.8713
STERLİN
8.3859
EURO
7.4919
banner339
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
Herkes şokta daha 41 yaşında idi
ACI HABER
Meclis’te gündem elektrik
MECLİS’TE GÜNDEM ELEKTRİK
Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta toplandı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI

TKP-YG: “Hükümet yangın söndürme uçağı için harekete geçmeli”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), hükümete yangın söndürme uçağı  için harekete geçme çağrısı yaptı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:17
TKP-YG: “Hükümet yangın söndürme uçağı için harekete geçmeli”
banner337
banner345

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), hükümete yangın söndürme uçağı  için harekete geçme çağrısı yaptı.

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte  arka arakaya yangınlar çıktığını belirterek, “Her yangın haberinde, yanan ekili araziler ve orman asırlık ağaçlarla birlikte yüreğimizin de yandığını hissettik” dedi.

Davulcu, dün Tepebaşı, Koruçam ve Kalkanlı bölgelerinde  yaşanan büyük ölçekli yangınların herkesi  derinden üzdüğünü ifade etti.

banner341
Davulcu açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ülkemiz Akdeniz ülkesi olduğu için yazları sıcak ve kurak bir ülkedir. Yaz aylarının yangın ayları olduğu gerçeği de bilinmektedir. Yıllardan beridir çeşitli hükümetlere yangın söndürme uçağı alımı için çağrılarda bulunduk.  Bir defa bir mevsimliğine kiralandı. O mevsimde çıkan yangınlar kısa sürede söndürülürken, ertesi yaza uçak kiralanmadı.

Neden kiralanmadığı sorusu üzerine Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘geçen yaz kiraladık büyük yangın çıkmadı. Paralar boşa gitti’ yönünde bir cevap verilmişti. Bu yanan alanların parasal bedeli bir yangın uçağından daha fazladır. Bu kez çeşitli bahaneler uydurularak ertelenmemesi gerçeği, çıkan her yangında yüzümüze yeniden vurmaktadır. 

Hükümet, yangın söndürme uçağı alınması için derhal harekete geçmeli, adanın yangına müsait olduğu yaz aylarında vatandaşların da daha dikkatli ve tedbirli davranması gerekmektedir. Ülkemize ve hepimize geçmiş olsun.”

Son Güncelleme: 18.05.2020 19:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlaçlama yok sinekler çocuğumun yüzünü şişirdi
İlaçlama yok sinekler çocuğumun yüzünü şişirdi
Hükümetten yeni normalleşme adımları
Hükümetten yeni normalleşme adımları
Bugün 201 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bugün 201 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Hür-İş, “Geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak gerektiğini” belirtti
Hür-İş, “Geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak gerektiğini” belirtti
İskele’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
İskele’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
Yeşil Barış: “Böyle bir tarih yazdığımız için utanç duyuyoruz”
Yeşil Barış: “Böyle bir tarih yazdığımız için utanç duyuyoruz”
HTSK, yangınlara ilk müdahaleyi yapabilmenin ancak kendi hava aracına sahip olmakla mümkün olabileceğini belirtti
HTSK, yangınlara ilk müdahaleyi yapabilmenin ancak kendi hava aracına sahip olmakla mümkün olabileceğini belirtti
Tüketiciler Derneği yangını “şer odaklarının” çıkardığını iddia etti
Tüketiciler Derneği yangını “şer odaklarının” çıkardığını iddia etti
Sucuoğlu: “Atatürk'ün 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmesi büyük anlamlar taşıyor”
Sucuoğlu: “Atatürk'ün 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmesi büyük anlamlar taşıyor”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim