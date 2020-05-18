TKP-YG: “Hükümet yangın söndürme uçağı için harekete geçmeli”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), hükümete yangın söndürme uçağı için harekete geçme çağrısı yaptı.

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte arka arakaya yangınlar çıktığını belirterek, “Her yangın haberinde, yanan ekili araziler ve orman asırlık ağaçlarla birlikte yüreğimizin de yandığını hissettik” dedi.

Davulcu, dün Tepebaşı, Koruçam ve Kalkanlı bölgelerinde yaşanan büyük ölçekli yangınların herkesi derinden üzdüğünü ifade etti.

Davulcu açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ülkemiz Akdeniz ülkesi olduğu için yazları sıcak ve kurak bir ülkedir. Yaz aylarının yangın ayları olduğu gerçeği de bilinmektedir. Yıllardan beridir çeşitli hükümetlere yangın söndürme uçağı alımı için çağrılarda bulunduk. Bir defa bir mevsimliğine kiralandı. O mevsimde çıkan yangınlar kısa sürede söndürülürken, ertesi yaza uçak kiralanmadı.

Neden kiralanmadığı sorusu üzerine Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘geçen yaz kiraladık büyük yangın çıkmadı. Paralar boşa gitti’ yönünde bir cevap verilmişti. Bu yanan alanların parasal bedeli bir yangın uçağından daha fazladır. Bu kez çeşitli bahaneler uydurularak ertelenmemesi gerçeği, çıkan her yangında yüzümüze yeniden vurmaktadır.

Hükümet, yangın söndürme uçağı alınması için derhal harekete geçmeli, adanın yangına müsait olduğu yaz aylarında vatandaşların da daha dikkatli ve tedbirli davranması gerekmektedir. Ülkemize ve hepimize geçmiş olsun.”