banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yarına ertelendi
Meclis yarına ertelendi
Yağış miktarları
Yağış rekoru Zaferburnu'nun!
UBP ile DP yeni bir 'azınlık hükümeti' kurma noktasında anlaştı
Hükümet netleşiyor
Binali bey bu kez hiç bulaşmamış…
Binali bey bu kez hiç...
banner376

TKP-YG heyeti Girne Açık Pazarı ziyaret etti

03 Kasım 2021 Çarşamba 16:15
TKP-YG heyeti Girne Açık Pazarı ziyaret etti

ÇAKICI: “TKP'LİLER OLARAK YURDUMUZDAN VAZGEÇMİYORUZ”

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin; kurultaylar, skandallar, videolar nedeniyle esnafın, pazarcının, üreticinin ve genel olarak halkı düşünen önlemler almadığını savundu.

Çakıcı,  "UBP bu ülkeyi idare edecek durumda değildir. Cesur, kararlı siyasetlere ihtiyaç vardır. Bunu da TKP-YG yapabilecek durumda olan tek partidir. TKP-YG'liler olarak yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Halkımızı hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz" dedi.” dedi.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, Girne Açık Pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip, MYK üyesi Özer Kaan ve çok sayıda partili de, 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu isimli kitapçığı esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıtarak, partinin programı hakkında bilgiler verdi.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, pazar esnafının pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiğini belirterek, alışveriş yapan vatandaşların da sebze ve meyve fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını söyledi.

banner341
Hükümetin bu dönemde kurultaylar, skandallar, videolar nedeniyle esnafı, pazarcıyı, üreticiyi ve genel olarak halkı düşünerek önlemler almadığını kaydeden Çakıcı, müthiş bir pahalılık olduğunu ve insanların alım gücünün düştüğünü belirtti.

Çakıcı, halkın kaderine terk edilmiş durumda olduğunu ifade ederek, ekonomik icraatlara gereksinimin altını çizdi. Hükümetin gün geçtikçe daralan ekonomi konusunda önlemler almasının kaçınılmaz olduğunu belirten Çakıcı, kendi koltuk dertleriyle uğraşan hükümet partilerinin halkın sorunlarına kulak tıkadığının ortada olduğunu söyledi.

Mehmet Çakıcı, herkesin öğrendiği ve dünya gazetelerine de yansıyan videolar, skandallar ve birbirlerini suçlayan açıklamalara bakıldığı zaman halkın dertleriyle değil, 'Ben ne kapacağım' kaygısıyla siyaset yapıldığını ve aynı parti içerisinde birbirlerine komplolar kuran bir UBP olduğunu iddia etti.

UBP'nin çökmüş durumda olduğunu ileri süren Çakıcı, siyasi komplolar kuran üye gruplarıyla karşı karşıya kalınan bir durumda UBP'nin hükümet yönetecek pozisyonun da kalmadığını savundu.

Çakıcı, şöyle konuştu:

“Bu köhne zihniyetten kurtulup bu kaos ortamından Kıbrıs Türk halkını kurtarmamız gerekiyor. Bunun için hep birlikte ayağa kalkmalıyız. Ülkemizi bu skandallardan ve kaos ortamından kurtarmamız gerekir. Bunun için hep birlikte hareket etmeliyiz. Düzgün ekonomik planlar yapan, insanların yüzünü güldüren, refah düzeyini arttıran, üreticiyi, pazarcıyı destekleyen, hayat pahalılığını düşüren ekonomik politikalara ihtiyaç vardır.

Siyasetçi rehine olmaktan kurtarılmalıdır. Cesur, kararlı siyasetlere ihtiyaç vardır. Bunu yapabilecek durumda olan tek parti TKP'dir. TKP'liler olarak yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Kıbrıs Türk halkını TKP'yle hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."

banner360
Son Güncelleme: 03.11.2021 17:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Örgütleri Gazimağusa’da şiddete karşı yürüyecek
Kadın Örgütleri Gazimağusa’da şiddete karşı yürüyecek
Zaroğlu'ndan siyasetçilere eleştiri
Zaroğlu'ndan siyasetçilere eleştiri
Tatar GAÜ'de törene katıldı
Tatar GAÜ'de törene katıldı
Futbol Federasyonu, yarın planladığı eylemi yapmama kararı aldı
Futbol Federasyonu, yarın planladığı eylemi yapmama kararı aldı
Ataoğlu AA muhabirine konuştu
Ataoğlu AA muhabirine konuştu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acmet Enstitüsü’nün yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acmet Enstitüsü’nün yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kış Dönemi Kursları başladı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kış Dönemi Kursları başladı
Arabahmet Sanat Stüdyosu-Osman Keten öğrencilerinin sergisi açıldı
Arabahmet Sanat Stüdyosu-Osman Keten öğrencilerinin sergisi açıldı
Arıklı ameliyat oldu
Arıklı ameliyat oldu
Özersay'dan değerlendirme
Özersay'dan değerlendirme

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim