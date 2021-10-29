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TKP-YG heyeti Alsancak Belediyesi’ni ziyaret etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP-YG) Girne İlçe Örgütü, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'e nezaket ziyaretinde bulundu.

29 Ekim 2021 Cuma 15:45
TKP-YG heyeti Alsancak Belediyesi’ni ziyaret etti

Ziyarete Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip, Alsancak Ocak Örgütü Başkanı Hüseyin Özdurak, Kuzey Batı Koordinatörü Salih Ataser, Yönetim Kurulu üyeleri Gonca Ç. Şar, Muhammet Gözay, Şefik Dereli ve Kültür Komitesi'nden Aydın Hoca katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ziyarette, yol ve trafik sorunlarından söz etti ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

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TKP-YG Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip de, Alsancak Belediyesi’nin projelerini yakından takip ettiklerini ve olumlu gelişmeleri takdir ile karşıladıklarını söyledi.

Girne- Alsancak yolu projesinin yarım kalmasının bölge halkı ve yolu kullanan herkes için işkence düzeyine varan trafik problemi haline geldiğini vurgulayan Garip, hükümetin bu konuyu en erken zamanda çözmesi gerektiğini belirtti.

Garip ayrıca, on yıldır nüfus sayımı yapılmamasının beraberinde pek çok sorunu getirdiğini kaydedederek, kayıt dışı nüfusun arttığı bölgede sorunların da çoğalmasının doğal olabileceğinin altını çizdi.

TKP-YG heyeti ziyaret sırasında, Alsancak Belediye Başkanı Ataser'e 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu isimli kitapçık yanı sıra bir de anı plaketi takdim etti.

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Son Güncelleme: 29.10.2021 17:14
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